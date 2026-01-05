El 2026 será el año real de Don Omar, quien ya ha dicho que seguirá los pasos de Héctor El Father y Daddy Yankee de retirarse. Aunque Yankee está a medias, ya lo vimos el 31 de diciembre.

By the way, que horrible se vio la llegada de Daddy al show de despedida de año con sus bailarines como nenes chiquitos tratando de dar cara ante la cámara y empujándose entre ellos. Malet, malet. Parecía televisión de los 80. Hello, gracias.

Volvamos al Don. Los boletos para ver a Don Omar en España en julio se han vendido muy bien. Y regresa a Tenerife, uno de los lugares que siempre lo apoyó. Ahora, esperando por su imagen y creatividad tendremos que aguantar hasta después de la gira para escuchar lo que será su último disco y sus últimas creaciones, que muchos creen que será totalmente con canciones inéditas. Si es así o con versiones nuevas no importa, su público lo quiso con canciones nuevas y con las de su comienzo. De hecho, todavía en cuanto party hay se escuchan sus canciones. Así que como no sabemos si lo veremos por estos lares habrá que comprar boleto en verano para ver la despedida de Don... El rey con corona.

Siguen los “realities”

En el 2026 seguiremos con los programas de telerrealidad.

Se dice que en Miami, en Telemundo están volviéndose locos debido a cambios en el equipo de producción y se alega que la salida de uno de los productores más polifacéticos del canal los pondrá contra la pared en los programas hechos en México y Colombia para la cadena.

¿A reír con las sillas?

Mientras, en Puerto Rico lo que han hecho es reciclar los programas y ahora en el programa de Raymond Arrieta, que curiosamente tiene por lo menos tres libretistas, siguen en la misma noria.

El último chiste, que ciertamente es una agresión, es tirarle con una silla a la persona con la cual estás discutiendo. O la silla era bastante usada o la tiraron con tanta fuerza que quedó hecha cantos... y después se ríen de como quedó. Ummm.

Imagínese esta escena en su casa y si usted se reiría. Alguien va a su casa, se forma una discusión por una tontería, se molesta y lo primero que agarra es una silla para tirarle pues los argumentos no son suficientes y tiene poco control de las emociones. Entonces le tira con una silla, que se rompe, y usted se ríe. En la vida real usted no se reiría, se molesta más, esa es la verdad. Hello. Creo que la persona no volvería a su casa. Pero, todo lo justifican y siguen riendo.

En el programa de Raymond, aparte de darle trabajo a muchos actores, deben ponerse a trabajar en libretos que no apelen a la violencia y menos a gritar para llamar la atención. Una pena que desperdicien tanto talento, tienen que hacer algo.

¿Para Miss Puerto Rico?

Me encontré con la socialité Margarita Bernardo y me confirmó la posibilidad de competir en Miss Puerto Rico y llegar a representar a la Isla en Miss Universe que, hasta ahora, se celebrará en Puerto Rico en noviembre.

“Mucha gente me ha sugerido que ahora que cambiaron las reglas y la posibilidad de poner mi cuerpo más en forma podría ser considerada. Siempre me han encantado los certámenes y pienso que sería una gran oportunidad. Me encantan los retos y participar en Miss Puerto Rico sería maravilloso. No tengo idea como podría ingresar, pero por lo que veo son muchos los que me han dicho que lo haga, así que en los próximos días veré cómo me inscribo, aseveró.

Ya veremos si Margarita, que donde quiera que trabaja deja huellas, irá tras la corona de Miss Puerto Rico y luego por la de Miss Universe.

No la pega Raúl Rocha

Por lo pronto, las últimas declaraciones de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, en contra de un empresario asiático fue algo como “no es esto, no es aquello, no me importa”. Sinceramente, para eso que ni hubiese hablado. Hay que recordarle que la justicia mexicana se supone que lo esté buscando, aunque algunos policías hemos visto que a veces se convierten en monitos: ni ven ni oyen ni hablan. Ujum.

Buena cobertura

Felicitaciones a Wapa Radio por la cobertura internacional sobre el arresto del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Presentaron la noticia desde las 2:00 de la madrugada, como en diversas partes del mundo, no tan solo con CNN, sino radioemisoras en Venezuela, España, Argentina y Perú. Muy buen trabajo.

Vimos al cantante Carlos Baute desde España celebrando y orando porque todo se resuelva bien para su patria. Su tema “Colgado en tus manos” alude entre otras cosas a lo bello que es Venezuela. La canción que hizo con la española Marta Sánchez fue un éxito mundial.