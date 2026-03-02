Zzzzzzzz… Posiblemente usted, al igual que otros televidentes, estén utilizando “La casa de los famosos” como somnífero y dormir temprano.

En el programa están presentando peleas montadas, griterías demás y cuando interesas ver algo importante o crees que habrá algo “nice”, alguien grita tipo “¡fuego!” y se chavó el programa. No es ni una sombra de cuando ganaron Madison o Maripily... para nada.

Me da pena, pues Jimena Gállegos no merece estar en ese tipo de programa donde podría llevarlo de otra forma, sin tener que aguantar groserías. Alguien me dijo “A esta tierna edad yo digo y hago lo que me da la gana y el que no lo acepte, pues que comience de cero a ver si llega a la mitad de lo que he conseguido”. Palabras con luz.

Y quieren convertir a Sergio Mayer en otro Lupillo Rivera... mal los veo. Los comentarios de Maripily -a quien pensábamos que la veríamos todo los días- no hicieron ni cosquillas. No es lo mismo estar en el ojo del huracán que mirarlo desde afuera.

Así que o se ajustan o se los devora la falta de “rating”. Ujum.

Los premios de ellos

A la verdad que los Premios Lo Nuestro cada día son más desorganizados y aceptan cuanto pleplé existe para llamar la atención.

Ciertamente no premian a los mejores, sino a los que cualquier cosa que digan lo hacen noticia y eso es lo que buscan. Mezclan géneros y a Dios que reparta suerte.

Igual los artistas que se presentan, que no es por ser los que están pegados, sino por lo que ellos quieren y pasa como con Melody y una canción que ni fu ni fa. Pero medio mundo conoce “Esa diva”. Yes.

“Despechados time”

El pasado viernes fue el cumpleaños del publicista Carlos Bermúdez en el Condado. El tema del momento: “Los despechados”. Mucha gente del mundo del espectáculo dijo presente.

Desde Luz Nereida Vélez, de Wapa; Senci Mellado de Telemundo junto a su esposo el Dr. Fernando Villamil; David Reyes, el hombre ancla del canal 6 y su esposa; Jaime Mayol y su prometida la doctora Carolina Vale, las productoras Soraya Sánchez y Lorna Otero, Tere Suárez y su esposo Ernesto Rodríguez, el divino Manolo González, a quien desde Fitur en España y la discoteca de los despechados no veía. Ah, y desbaratados por lo mucho que trabajaron con el lío de Messi los publicistas Waldo Díaz y David Benítez. No fue fácil.

También llegó el “huracán boricua”, Maripily Rivera, que ahora “compite” con otro divino: el casi ganador de “Exatlón”, Dan Pastrana, el “Halcón boricua”, de Gurabo.

Dan está siendo considerado para animar algo bien divino y desde que llegó los trabajos le llueven. Ah, pero será bien cauteloso en decidir con quién se va. Hello, gracias.

Y me enteré que la exhibición de la vida de Wilnelia Merced, nuestra primera Miss Mundo, está tomando forma en Plaza Las Américas y la de Ednita en Plaza del Caribe en Ponce. Yes! Ya las veremos.

Víctor Roque estaba junto al productor músical Ivo Terreo, quien me comentó que presentará a Los Rabanes en el Coca Cola Music Hall el 9 de mayo. Así que compren los boletos desde ahora, pues en Puerto Rico la fanaticada del grupo panameño es muchísima. Hacen un buen show y cantan sus éxitos.

Allá iremos.