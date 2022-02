Los cambios en la vida de Farruko han sido muchos con superaltas y con muy bajas. Desde que lo conocí en un pasillo de TeleOnce previo a mi entrevista con él, estaba muy bien apoyado por el matrimonio de Radames y Florence, conocedores del medio y que lo ayudaron desde su “Bla, bla bla”. Luego que comenzaba a llegar la fama llegaron las canciones de sexo, sata, etcétera.

Comenzó una tiraera con otros exponentes que no tenía razón de ser, pues su estilo era diferente y armonioso. Con la tiraera todo cambió en su vida, incluyendo sus manejadores. Se enojó con algunos exponentes y si era para promoción no sirvió; perdió más de lo que ganó.

PUBLICIDAD

Farruko es un chico de Bayamón proveniente de una familia de líderes. Estos han tenido éxito en los negocios y no dudemos que su familia hubiese querido que este se uniera a trabajar con ellos.

Uno de los momentos más difíciles fue la muerte de su abuelo, don Efraín Reyes, en el 2010. Este fue una voz a favor de los consumidores y a la misma vez un líder para los detallistas de gasolina.

De hecho, Farruko le dedicó un álbum y siempre pensé que la cercanía que tuvieron haría que este recapacitara en algún momento y que bajara el tono de sus canciones.

Cuando escuché Pepas me decepcionó; ese no era el que yo conocía. Creo que al ver lo que sucede con amigos, con gente no tan conocida y con la pérdida de amigos, posiblemente recibió un “electroshock” mental y llegó su cambio para bien.

Prefiero verlo como el gran chico lleno de ilusiones que junto a la familia quería triunfar.

Cuando Héctor el Father se convirtió y decidió no cantar más junto a Tito el Bambino, en el 2004, fue una sorpresa. Esa noche estaban contratados para una presentación en Guaynabo. No pude creer que su manejador Cholongo dijera que el Father no volvería a cantar con Tito.

Aunque dudé de la conversión de Héctor, ahora veo todo el bien que hace quitando toldos azules, montando techos de zinc y predicando; es que uno entiende que su cambio fue verdadero. Hay que recordar que algunos de su grupo habían sido asesinados meses antes de convertirse al cristianismo.

PUBLICIDAD

Ahora no dudo de la conversión de Farruko, por lo mismo que digo que lo conozco.

Hay gente que no irá a su concierto pues dicen que predica. Pero me imagino que no dejarían de ir a otros conciertos aunque las palabras soeces y la falta de respeto a las mujeres sean la orden del día.

Ojalá y lo que está haciendo Farruko sirva para adecentar un poco el género y para mejorar el mismo. Solo el tiempo lo dirá.

Como cantó junto a Pedro Capo, en momentos en que su carrera iba a mil millas por hora llegó la “calma”… Ya veremos porque la tormenta ya pasó.

Reality show

Tal y como adelantamos hace algunas semanas, ABC 5 viene con un reality de belleza en abril. En el mismo, el público podrá ver cinco capítulos de las chicas en acción. Miguel Deliz, quien lleva años ligado al mundo de los concursos de belleza, es el creador del mismo. Tres chicas ganarán para representar a Puerto Rico en igual número de concursos. Entre estos el Miss Grand Internacional. Janelee Chaparro, en 2013, fue la primera en llevar dicho título y ganó premios y contratos muy buenos. Vivianie Díaz quedó tercera finalista en el 2021.