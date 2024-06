Los dos programas de cocina que compiten entre sí en Telemundo y Wapa hasta ahora no han conseguido el favor del público y los intentos de crear líos o pleplés entre ellos no han funcionado.

No es lo mismo que tenerles cámaras 24 horas, crear discusiones y discrepancias por algo. Lo que sí sabemos es que algunas de las personalidades de Wapa, la gente como que no los conoce o no son atractivos suficientes para que la gente hable de ellos. Porque si tengo que hacer una noticia de que con Melina León lloró… ¡hello! Eso es una tontería. Sorry Melina, pero es verdad.

PUBLICIDAD

Tienen que buscar un libretista o un productor que les ponga las pilas, pues si no, los veo cambiando de hora y en su lugar... una telenovela turca. Y no es la primera vez que Wapa lo hace. Son expertos en eso.

En el caso de Telemundo, Carmen Villalobos con todo y su carisma y simpatía tampoco ha levantado la audiencia, sobre todo con el récord de audiencia que dejó “La casa de los famosos”.

Y hablando de eso. Aquí hay dos o tres que están buscando pauta y autonombrándose como candidatos para la próxima “Casa”. Lo que pasa es que como me dijeron, si son “All Star” de verdad tienen que haber sonado bastante, sobre todo en México y Miami o que quedarán en el olvido.

Maripily participó en un reality en México donde se cayó y tuvieron que enyesarle un brazo. Además había presentado su perfume en la capital mexicana y concursó en “Mira quién baila” en Univision. Pero con todo y eso, no mucha gente la conocía hasta que comenzó a hacer de las suyas en “La casa de los famosos”. Entonces, imagínense alguien que ni suena en Puerto Rico y que lo que quiere es pauta, presionando para que lo escojan... Me dicen que alguien traen loco a un promotor que está bien conectado con Telemundo para que le consiga entrar. Umm… ¡Sucio difícil!

No acaban los recibimientos

Lo próximo es que Maripily llega para compartir con el público del oeste el próximo jueves 6 de junio, a las 8:00 p.m., en una celebración de pueblo en la plaza pública de Aguadilla. El “Huracán boricua” visita mucho ese municipio y el alcalde Julio Roldán Concepción hablo con ella. Así que se pusieron de acuerdo y le entregaran la llave de la ciudad y será hija nombrada adoptiva.

PUBLICIDAD

Para completar, el recibimiento contará con show de Joseph Fonseca con su orquesta, así que antes de ir a desfilar en el Desfile Puertoriqueño de la Quinta Avenida estará en Aguadilla, como toda una hija adoptiva. Yes.

Vuelve Betty

Me encantó la promoción de “Betty, la fea… la historia continúa” y Ana María Orozco, la protagonista, se ve regia.

En la promoción, el actor Jorge Enrique Abello sale todo el tiempo en tenis y creo que eso es uno de los cambios; o sea, no será tan “peaches and cream”. Asegura que su personaje será terrible. O sea, el villano. Ya veremos. Claro, no tendremos que estar meses y meses detrás de la telenovela como la otra vez. Así que como es serie pienso que la llevaran como pescado robado. Juípiti.

Y están en carrera...

Un comercial de Borinquen Radio arremete contra el Canal 6 de televisión y WIPR radio, pues aseguran que las carreras de caballo serán presentadas por las emisoras del pueblo de Puerto Rico, quitándole el guiso a los que ahora cobran por esto y son de la empresa privada. Aclaramos que no son Borinquen Radio, ellos no son los que guisan.

La realidad es que el anuncio va a la médula cuando indica que las radioemisoras fueron creadas para educar y no para fomentar juegos donde hay que pagar para ganar. Y eso no debe ser.

Pero creo que eso debe estar planchado aunque Borinquen Radio se oponga. ¡Ah! Pues eso mismo podríamos decir para los sorteos de la Lotería y ya sabemos que los movieron del canal 11 al Canal 6 y nadie dijo nada, pues presentaron los costos y lo que se ahorraban con la mudanza.

PUBLICIDAD

En el caso de las carreras pueden hacer lo mismo y ya verán... ¡chitón! Gulú, gulú.

O sea, que las radioemisoras del pueblo de Puerto Rico no tan solo quitarán la música, sino que quieren quedarse con el béisbol AA y dicen que el baloncesto superior. Cuando Telemundo y Wapa se den cuenta podría ser tarde…

Cuidado niños, que lo peor de todo es que están jugando a hacer radio y a producir televisión. Such is life.