Y arrancaron los cambios en la radio. En lo que usted se da cuenta verá lo que sucede y ni va a saber qué radioemisora escucha. Hello, gracias.

Luis Dávila Colón, el llamado “Papá”, regresa a su horario de las 5:00 p.m. en Noti Uno, el mismo que ocupaba Enrique “Kike Cruz”, quien a su vez se muda de estación al 580 AM. ¡Pértiga en mano!

O sea, lo que dijimos de que la gente de Wapa se alineará con el 580 AM ya comenzó. Quieren consolidar a sus talentos, pero es como poner todos los huevos en la misma canasta. Umm...

El horario que ocupa Jay Fonseca lo tendrá Kike, con la noticia de que Dávila Colón regresar a su horario original en Noti-Uno. Esto creará una batalla tú a tú entre Kike y Luis... A ver si el gas pela.

Pero mis recomendaciones a Luis: que no tenga tanto invitados por teléfono; los analistas invitados que hagan el esfuerzo y vayan al estudio.

Y la gran pregunta es, ¿a dónde se va Jay Fonseca? Bueno, no dudemos que sustituya a Ángel Rosa en su horario. No creo que Wapa lo deje ir a Noti-Uno, pues lo que quieren es consolidar sus talentos. Así que podría estar de 12:00 a 1:00 p.m. y entonces irse para Wapa.

Muchos amigos me habían dicho que el horario de las 5:00 p.m. no le gustaba a Jay, pues le pica el día y casi no tiene vida personal.

Ángel Rosa, quien daba clase de política 101 en la radio diariamente, anunció que renunció y no se presentó, pero al día siguiente de su anuncio cambian a Dávila Colón de horario. Entonces la pregunta es quién va para las 12:00 en Noti-Uno.

Ángel Rosa fue considerado por las altas esferas de los populares en Mayagüez como sustituto del destituido alcalde José Guillermo Rodríguez y creo pudiera ganar, pero hasta ahora nada. No sabemos si a largo plazo con los cambios y líos de la ley electoral declaran enfermo al que gane las primarias. Ángel puede sustituirlo y estarían en ley, aunque él dice que no regresa a la política.

En Puerto Rico la política es más enredada que una telenovela turca.

Pero la reunión de Ángel con Telemundo fue “peaches and cream”, se cuajó en un restaurante muy, muy, divino en Santurce. Y me dijeron que la reunión fue con José Cancela, el presidente de Telemundo Puerto Rico. Ummm... Buen provecho.

Chat... otra vez

Cuidado, analista, cuando hables del famoso chat del ex Gobernador Ricardo Rosselló. Una persona que trabaja contigo “backstage” participó en el famoso chat. Ahora huye como el diablo a la cruz, pero eso es fácil de verificar y si su jefe que critica a medio mundo del chat no lo sabe. Que verifique. Cuando critica, está incluyendo a una persona que trabaja día a día con él. Sabrá Dios si no se ha dado cuenta. Nene, verifica. Claro, en otros lados hay analistas que sí estuvieron en el chat y lo dicen, sin miedo. Eso es historia vieja, como diría Harold Rosario (q.e.p.d.).

Juguetes para niños

Jeffrey Javier Cerda, el exintegrante de “Guerreros”, estuvo repartiendo juguetes en varios sectores de Santurce y en Barrio Obrero. No es la primera vez que lo hace, pero sí es importante resaltar que aunque actualmente no está en la televisión consiguió los juguetes y no se olvidó de los sectores que años antes había visitado con el mismo propósito.

Jeffrey Javier Cerda ( Suministrada )

Jeffrey no tan solo fue “guerrero” en la Isla, sino que fue escogido y representó a Puerto Rico en Colombia y Perú en dicho programa. Además, ha modelado en las famosas San Juan y República Dominicana Fashion Weeks, así como ha animado varias actividades importantes.

“Mi mayor orgullo es llevarles un poco de alegría en este día tan especial a niños que quizás éste sea el único juguete que reciban en este día tan importante”, dijo.

Muy bien por Jeffrey, tremendo ejemplo a seguir.