El programa Guerreros vuelve y dicen que con más juegos atrevidos y, por supuesto, con la escenografía que están montando que dicen vale mucho $$$ y que tiene los adelantos tecnológicos tipo juegos de video, para modernizarlo.

Pero hasta ahora no se sabe si regresan Jaime Mayol y Dianne Ferrer, aunque ambos están queridos en Wapa. O sea, no tienen problemas con Jimmy Arteaga, que es el mandamás del programa.

Por otro lado, algunos de los chicos que estaban trabajando en el programa todavía están sin empleo y algunos consiguieron guiso en otros canales o medios de comunicación.

Ya veremos cuándo arrancan, pues se había dicho junio, pero lo dudo. Y julio, aunque hay mucha gente en sus casas por las vacaciones, pues la realidad es que no es como que el mejor mes para comenzar. Ya veremos.

PUBLICIDAD

Los que se fueron

Para los que dudaron, cuando Sonia Valentín salió de Wapa dije que se iba para TeleOnce y así fue. En el caso de Lenin, igual dije que era Telemundo a donde iba. Ah, pero dicen los que saben que no se llevaban y que las relaciones entre ellos eran como de “Hola, qué tal, y adiós nos vemos”. Pues, ahora ninguno de los está en Wapa. Ujum.

¿Qué radio?

Estamos celebrando mayo, mes nacional de la radio, pero realmente los tiempos de celebración entre los radiodifusores -olvidándose de las peleas por rating- pasaron a mejor vida.

Destaca el regreso de las baladas a la radio, pues nuevamente a nuestros oídos han llegado Alexandre Pires, Franco de Vita, Guillemo Dávila, Alejandro Sanz, Arjona y hasta Alvaro Torres. No es que tengan nuevas canciones, sino que están tocando sus éxitos y las emisoras aprovechan para incluir música más o menos suave tratando de conseguir que las escuchen en áreas de trabajo, como las oficinas. Inclusive, el Aserejé y hasta La Macarena la hemos escuchado, y hasta Paulina Rubio con Ese hombre es mío, que en Puerto Rico la pegó Jailene Cintrón en merengue.

En el caso de Ednita, parece que compró parte de una radioemisora, pues aprovechando su concierto han programado hasta Mi pequeño amor, tema de la telenovela Coralito. Hello, gracias. Así que en vez de “Back to the Future” debe ser “Back to the Past”.

Maripily... ¿un qué?

Cuando le dio el supuesto tucu tucu, Maripili se encontraba en Puerto Rico y fue atendida aquí. No tiene nada que ver con que la llamaron para La casa de los famosos que será en el 2024.

PUBLICIDAD

Pero las experiencias de Maripily en los realitys no ha sido muy buenas. Si recuerdan, en el que estaba en México se cayó de un trapecio y la tuvieron que enyesar. También tuvo una reacción alérgica a algo que comió y finalmente salió de la pantalla chica. Dijo que iba a demandar, pero con lo que pagaron se arregló.

Como Maripily se caracteriza por no quedarse callada ante nada, cuando vaya a La casa de los famosos no dudemos que tenga encontronazos con otros participantes y la armonía, tranquilidad y buena imagen de las boricuas, pues la Pily la cambie. No lo dude.

La veo más como una Laura Bozzo que como Madison. No creo que aguante mucho y aunque hay gente que la apoya, si no tiene el favor del público, por más boricua que sea se queda sin la soga y sin la cabra.

Hablando de Madison, aparte de tirar la primera bola en el juego de los Marlins, posiblemente no pueda participar en la gala del Museo este sábado en Puerto Rico pues hay otras actividades en Miami con las que deberá cumplir.

¡Ah! Y lo que adelanté del novio… si tenían dudas, se cumplió. No puede estar con personas celosas, ni que pretendan controlar su calendario.

Así que chicas, está soltero y sin compromiso. Y chicos, Madison está sola, pero no mal acompañada... y no le pongan romance con Pepe, por favor. Too much for him.