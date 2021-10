Cuando Kany García se juntó con Servando Primera, Yasmil Marrufo y el productor Richi López, escribieron y grabaron “DPM (De Pxta Madre)”, una canción distante de lo que ella nos tiene acostumbrados; no para llorar ni cortavenas.

Quizás Kany no esperaba que la gente tomara la canción como un himno para liberarse, salir de las casas, zapatearse del COVID-19, del encierro, de usar las mascarillas y, finalmente, decir adiós a ese tóxico o tóxica.

La puertorriqueña, quien está tomando un descanso después de 11 presentaciones a casa llena, ha podido palpar el éxito de este sencillo, pues lo que grabó en el vídeo del mismo es lo que el público hace en sus shows.

“Tener un pedazo de cada país en 11 noches ha sido una enorme bendición”, dice la cantautora. “Año y medio de sillas vacías, sin escuchar, corear, gritar, vivir mis canciones… y, de pronto, recibir a Colombia, México, Centroamérica, Sudamérica, a todos juntos noche tras noche… Ha sido una locura hermosa”, indica.

De hecho, al igual que muchos artistas, Kany tuvo que posponer sus conciertos del 2020 debido a la pandemia. “Debo decir que siento al público distinto luego de la pandemia. La gente está ávida de arte, de música, de reencontrarse. También percibo en mí esos aspectos que se han movido. Ese darse un poco más, festejar noche tras noche, cada silla, cada correo, ese no dar nada por sentado, sino agradecer. Ya he comprendido que no tenemos más nada que el presente y en él estoy viviendo una de las etapas más hermosas como artista”, enfatiza.

Atrás quedaron las canciones cortavenas de Kany, y esta nueva imagen de una canción muy bailable continua. Como he dicho, la gente quiere salir a bailar y celebrar que están vivos, y muchos de estos llenaron la gira que comenzó en Atlanta y luego Orlando, Tampa, Miami, Boston, Washington, New York, Chicago y Houston.

Si se perdió las presentaciones de Kany sepa que se presentará en República Dominicana, el 23 y 24 de noviembre; o puede esperar para celebrar en el Coliseo José Miguel Agrelot el 28 y 29 de enero del 2022.

Creo que después de esta canción no me extrañaría escuchar a Kany cantando más música bailable, pues sus fans así lo han demostrado, que no se aguantan en un asiento en un teatro en Estados Unidos, donde a ella esto no le había pasado.

O sea, los conciertos también fueron bailando “DPM (De Pxta Madre)”. Hello, gracias.