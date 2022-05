Algunos artistas se olvidan de que hay que darle atención a los países donde te vas a presentar previo a tu concierto, para ayudar en la promoción. Antes llenaban coliseos y ahora... aquí no.

Alejandro Sanz se presentó en Puerto Rico y, lamentablemente, el hacer un concierto un jueves como que no es el “look”. La fanática de él, en su mayoría trabaja, y picar la semana para amanecerte un jueves, “no way”. Por eso, Ángelo Medina lo presentaba durante el fin de semana. El que sabe, sabe. Algunos promotores de artistas piensan que, con poca promoción, pueden llenar los lugares y ya eso no es así. Si descuidas el mercado en el cual te vas a presentar, te pasa lo que a Alejandro.

PUBLICIDAD

Tiene muy buenas canciones, se entrega al público, pero esperar años para venir ni tan siquiera de promoción a Puerto Rico está malet. ¡Ah, sí, la bendita pandemia! Sin promoción efectiva, a parte de la entrevista de “Noticentro al Amanecer” (Wapa), no es para llenar nada, a menos que tengas un tema superpegado, lo que no es el caso. Así que no dude que Alejandro se habrá ido de la Isla como su “Corazón partío”. Hello, gracias.

Son de carne y hueso

Los reportajes televisivos sobre las muertes de 19 niños y dos maestras en Texas trajo nuevamente gran tensión a los reporteros que tienen que estar en el lugar de los hechos y los anclas que están desde el estudio presentando los sucesos. La televisión de Estados Unidos no es la excepción. ¡Ah! y sí, reporteros y anclas son seres humanos: sufren, padecen, gozan y lloran como todos los demás.

A veces la gente se olvida o no quiere entender que ellos son seres humanos también, como todos. Sí, sufren y padecen igual que usted. Lo único que ellos tienen un trabajo difícil y que en ocasiones te encuentras con un productor o productora de noticias que te dice: “No te envuelvas en el caso, es solo explicar lo que sucedió y presentar el reportaje”. Pero esa misma es la productora o productor que se queda en redacción de televisión y tú dando cara ante los que están sufriendo.

Menos mal que algo ha cambiado. Antes escuchamos a una reportera, frente al cadáver, preguntándole a la madre, al padre o a los hijos “¿cómo te sientes?”

PUBLICIDAD

Hellooooo. “Mira, me siento bien mal. ¿No ves que se acaba de morir mi familiar y tu preguntando?” Nunca escuché que le contestaran eso, pero pudieron hacerlo. Es como una falta de respeto, sobre todo si se está insistiendo. Es una falta de sensibilidad crasa.

Hacía mucho tiempo que no veía a dos anclas de CNN llorar al aire y pedir disculpas por lo que el televidente estaba viendo. Pienso que no debieron pedir disculpas, ellas solo se identificaron con el dolor. Pero eso es bueno, no son robots, son seres humanos.

Recuerdo un reportaje respecto a una masacre que hubo en el Condado, donde cinco personas murieron. Estábamos reportando la noticia cuando de pronto escucho “¿Y solo hay cinco muertos?” José Esteves y yo nos miramos, nos quedamos mudos ante esta pregunta. Parecía como si él quisiera que hubiera más cadáveres. Ese reportero ya no está en los medios. Por lo que vimos José y yo. el reportero estaba inmune a los asesinatos. Había cubierto tantas noticias policiacas de asesinatos, balaceras, etcétera, que un muerto más era solo otro reportaje, una estadística más. Era como si las vidas de cinco personas no fueran importantes.

Ese incidente fue impactante para mí, no quería llegar a lo que había visto. A los pocos meses pedí salir de “hardnews” y comencé de lleno en espectáculos. Pero creo que José Esteves y yo no olvidamos ese día. Sin sensibilidad alguna esperando más muertos.

Mientras, José -junto a grandes amigos- hace el Camino de Santiago en Europa, rezando por los que ya no están y, sobre todo, la salud de muchos amigos. Éxito en tu encomienda especial, amigo. Otra faceta de José Esteves que poca gente conoce. Voy a ustedes.

PUBLICIDAD

Otra “Stefania”

La canción “Stefania” ganadora de Eurovisión 2022, interpretada por Kalush Orquestra, se ha convertido en himno en Ucrania en apoyo a las madres valerosas que arriesgan sus vidas salvando niños y combatiendo contra los rusos. El video en un homenaje a las madres fue grabado en ciudades que han sido devastadas y en los rostros de ellas se refleja el dolor que están viviendo.

Las artistas Monika Liu y Daiva de Vilnius, en Lituania, hicieron una nueva versión, cambiando la letra apoyando a las madres de la guerra y pidiendo paz. El coro de niños de Vilnius cantan mientras pasean por las calles de dicha ciudad pidiendo paz. Monika Liu representó a Lituania en Eurovisión y quedó 14. Pero ella hizo de la canción ganadora un himno a las valerosas madres de Ucrania y miles la apoyan en las redes, mucho más que con la canción que participó. Muy buena versión.