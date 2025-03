Bueno ya no encuentran qué otro nombre decirle a Maripily. María del Pilar Rivera Borrero ahora es “La Patrona”. Eso suena como a “El señor de los cielos” y a “La reina del sur”. Pero la realidad es que ni Lupillo Rivera, ni Laura Bozo ni Patty Navidad han conseguido levantar el “rating” de “La casa de los famosos All-Star” a los niveles de cuando estuvo la ponceña.

En otras palabras, que por lo que vemos actualmente, si hubiera repetido, el “reality” donde se llevó el primer lugar sería el más visto de todos. Y sorry, no podemos decir que es porque es boricua, pues cuando Madison ganó no tuvo tanto “rating”. O sea, entonces Maripily sería la reina indiscutible del “rating”. Que gocen las arpías.

PUBLICIDAD

Miren lo que es ganar y saber lo que queremos, que Pili le ha sacado provecho económico y Madison un marido. Umjuuuu. ¡Ah! Y el libro sobre la historia de Maripily ya está casi listo. La periodista Ana Enid López, quien escuchó los relatos para escribirlo, ya lo entregó para correcciones, que lo verifiquen y me imagino que un buen abogado lo leerá para evitar demandas.

Habrá gente que recuerde algunas de las cosas que pasaron en su vida, cuando era la reina de las portadas de las revistas de farándula que ya no existen. Pronto tendremos tela que cortar. Ya lo leeremos.

¿Qué harán con el “reality”?

El “reality show” que mencionamos hace más de cuatro semanas, en el que participan boricuas y que lo han mantenido bien callado por contrato, se supone que concluya grabaciones en los próximos días. Pero como han tenido todo tan callado, imagino que cuando lo vayan a emitir tendrán que hacer tremenda campaña publicitaria.

Se dice que este fue el “reality” en el que participó Peter Hance (y no en “La casa de los famosos”). Ah, pero Peter ya está en Puerto Rico y hasta celebró su cumpleaños en Naranjito. O sea, que no aguantó el “reality” o salió casi entrando. Ya nos enteraremos después del hermetismo de los productores. Such is life. Lo que sí sabemos es que el animador no será José Figueroa, sino Julián Gil. Juípiti.

Bellezas “on hold”

Hello, espero que las chicas que desde octubre de 2024 audicionaron y ganaron la llave para entrar a “Nuestra belleza latina” 2025 no se queden con la llave para una puerta que nunca abrirá. Por lo menos eso es lo que está regado en Miami. Se alega que no hay chavos para esa producción. Las participantes tienen que ser residentes de Estados Unidos, con todos los papeles en orden.

PUBLICIDAD

Actualmente, Catherine Castro es la única boricua participante de alguna edición de “NBL” que está en la televisión (en su caso en Wapa), las demás, ni fu ni fa. Umm. Gracias y buenas noches.

Regresa María Celeste

María Celeste Ararás no tan solo regresa a la televisión en el 2025, también está en vías de comprar una propiedad en Madrid.

La periodista regresa con Univisión Miami, el canal donde comenzó su carrera internacional, pues en Puerto Rico fue por el Canal 24, que se dedicaba a noticias las 24 horas del día. María Celeste entrevista a personalidades importantes y eso es estar como pez en el agua. Me alegro mucho por ella, será un bálsamo después de la muerte de su compañero.

Sigue de “Diva”

La cantante española Melodía Ruiz, conocida artísticamente como Melody, cada día recibe más apoyo de sus compañeros. En los Premios Musicales Dial fue Chenoa quien en plena alfombra roja cantó parte de “Esa diva” y fue aplaudida. Monica Naranjo, David Bisbal, Rosa López y Marta Sánchez han apoyado públicamente a Melody, que acaba de hacer cambios en la coreografía, escenografía y música de “Esa diva” para actualizar la canción hacia los gustos de los que votarán en el Festival Eurovisión el 17 de mayo.

Mientras tanto, sigue de “media tour” por Europa buscando apoyo. La nena sabe, por eso a los 10 años ya había vendido más de 300,000 discos con su “Baile del gorila” y “De pata negra”.