El certamen de Miss Universe este año ha pasado un poco desapercibido y, si me preguntan de Miss Mundo, pues ha tenido más exposición por ser en Puerto Rico. Pero tampoco ha sido una cosa del otro mundo. Quizás el COVID-19 ha evitado la interacción de las chicas con el pueblo, como cuando se celebró Miss Universe en la Isla dos años corridos.

La actual Miss Universe de Puerto Rico, Michelle Marie Colón, quien se encuentra en Israel representando a la Isla, no tiene el amuleto de la buena suerte que tuvieron Kiara Liz y Madison Anderson. Me refiero a Denise Quiñones.

Las buenas relaciones con la organización de Miss Universe se notaron desde el primer momento y aunque Denise se rió cuando se lo dije, ella sabe que es así. Me dijo que cada chica había dado lo mejor de sí, pero estoy segura que su presencia ayudó muchoooo. Yo también sé cómo se bate ese cobre allí dentro.

Llevamos dos candidatas corridas entre las finalistas de Miss Universe. Además del entrenamiento que se les daba y lo que les enseñaban, siempre he dicho que las personas que llevan la franquicia son importantes. Este año nuestra candidata va prácticamente sin amuleto de la buena suerte, a menos que no se haya llevado uno de Loíza. No sabemos, pero el que no esté Denise a su lado de arrancada es un fallo; los tips de última hora son importantes.

Pero sabemos que Denise tiene un galán de película y dicen que está feliz. Ella quiere seguir trabajando en teatro y cine, y por eso dejó a un lado la dirección de Miss Universe Puerto Rico, aunque muchos decían que tenía mucho trabajo en Wapa y a ella le gusta estar más libre sin tanta presión.

Pero ya veremos si Denise era una pieza clave para el triunfo de las nuestras o, de verdad, triunfaron solo y tan solo por ellas. Solo hay que esperar hasta este domingo y sabremos. Ujum

¿La Par qué?

No todo ha sido color de rosa en Miss Mundo celebrándose en Puerto Rico. La decepción que tuvieron algunos de los dueños de negocios en La Parguera fue grande. Supuestamente alguien de la producción de Miss Mundo fue a dicha área y le ofreció que las chicas irían por los negocios, se retratarían, comerían platos típicos, grabarían intervenciones allí, etcétera.

A la hora de la verdad algunos dueños se quejaron. A las chicas las llevaban corriendo de un lado a otro. Bueno, cuando están grabando no es para dormirse en las pajas. Inclusive, criticaron la vestimenta de las chicas, pues parece que nadie les dijo para dónde irían; unas andaban casual y otras muy elegantes.

Esto de hacer un certamen mundial con tantos países distintos no es fácil y hay que estar súper organizados. Una cosa es con viola y otra con violín. Con las actuales restricciones, parece que se arrepintieron y nadie le dio la cara a los dueños de negocios para excusarse. Muchos alegan que hasta perdieron la comida que habían hecho. Malet, malet.

O sea, que las misses fueron a La Parguera, vieron y las devolvieron a Río Grande. Hello, gracias.

Se muda a Nueva York

Dicen que de casta le viene al galgo y Didi Romero ni se diga. La talentosa animadora cantante e influencer está viviendo una gran etapa en su joven vida.

No tan solo tuvo una participación destacada en “In The Heights”, sino que fue una de las mejores presentaciones en el especial musical del Banco Popular que vimos recientemente. Por cierto, la gente prefirió ver el especial por Telemundo. Hello, gracias.

Pues bien, Didi no podrá estar en la nueva puesta en escena de “In The Heights en Puerto Rico porque tiene compromisos de trabajo en Estados Unidos y, por lo que sé, son bien pero bien importantes.

Así que Didi pa’lante que eres de las buenas. Ella es muy responsable en su trabajo, cosa que no se encuentra todos los días. Lamentablemente hay algunas que se creen estrellitas marineras y ni saben nadar. Ella es muy talentosa y sabe nadar. Juipiti.