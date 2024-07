En este país alguna gente no sabe escuchar o no sabe leer.

Recientemente, Carmen Jovet entrevistó en Noti Uno a Alexandra Lúgaro, actual analista de televisión, quien le habló de diversas cosas y planteó situaciones que no le gustaban y que estaban pasando en el partido que la tuvo como candidata a la gobernación.

La ponceña se expresó sobre cómo se sentía ahora que no es candidata. Habló de la unión del partido que fundó con otro partido y manifestó abiertamente que no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaban pasando ahora y las enumeró.

Entonces, ¿qué paso?

Pues la representante Mariana Nogales le cayó como bombero apagando fuego a Carmen Jovet, quien ni había analizado ni había criticado lo que está pasando en esos partidos y ni tan siquiera opinó en esa entrevista.

Pero a la hora de buscar culpas, Carmen fue un chivo expiatorio. Pagó por los platos rotos, que ni los había mirado.

Pero por aquello de “repítelo que se hace verdad”, Mariana Nogales se fue de “media tour” contra Carmen y, curiosamente, sobre las declaraciones de Lúgaro -que fue la que opinó- no dijo ni pío. No se atrevió a decir nada de ella, es como si tuviera miedo a expresarse sobre Lúgaro.

¡Ah! Pero a Carmen le dijeron de todo, le cayeron encima con sus comentarios. Como siempre, algunos analistas que no saben ni lo que pasó también se metieron en la pelea buscando “rating”.

La Lcda. Nogales es inteligente y no sé si sus acciones fueron por no tocar a Lúgaro, ni decir nada malo o bueno de ella para no perder seguidores en año de elecciones. Ujum.

¿O fue que en la radio cambiaron la voz de Jovet y en vez de Lúgaro salió la de ella criticando? ¡Na! Eso no pasó. Fue Alexandra quien criticó y punto. Busquen la grabación y superen su verdad. Y cuidado, que no creo que después de esto vuelva a hablar.

Pero, ahora hay otra Alexandra en el camino.

¡Ah! Y de una Alexandra pasamos a otra: Alexandra Fuentes. Díganme, ¿qué culpa tiene ella que Alfredo Adames de “La casa de los famosos”, quien es un buen actor, haya hablado mal de una compañera de reality? ¿Que culpa tiene ella que él haya dicho que a Cristina le apestaba la boca? No fue Ale quien lo dijo, fue Alfredo. De hecho, sabemos los problemas que él ha tenido con mucha gente del medio, inclusive con sus hijos, con los que no se relaciona.

Así que, ¿de cuándo acá uno como entrevistador tiene que estar cuestionando cosas que dicen los entrevistados y que solo reflejan su opinión, como en el caso de Ale. Claro, un gran caballero no dice eso de una dama, pero él lo dijo.

O sea, que de ahora en adelante hay que ser más “choosy” para ver de qué hablan y cuando vean que los programas son más aburridos que una ostra pedirán cambios.

No es que insultes o escribas bajo el amparo de que nadie sabes quién eres en una red social. Así es un mamey, pero también está mal.

Ya está bueno de que siempre seamos los que preguntamos a los que nos critican o llevamos la peor parte. La realidad es que escuchamos lo que dicen y no opinamos. Increíble.

En resumen, ni Alexandra ni Carmen tienen la culpa de entrevistar gente de manera inteligente y ellas no son adivinas como para saber hasta qué pasta de dientes y enjuagador bucal usaba la chica.

No puedo, no puedo.

¿Hasta cuándo los políticos le buscarán cinco patas al gato o los artistas podrán decir lo que deseen de sus compañeros? Ese es un problema.

Por un lado vemos el miedo a opinar de Alexandra Lúgaro y por el otro Adame se tira de pecho. Such is life. Hello, gracias.