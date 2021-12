Si alguien sabe sacarle partido a cada cosa que hace ella, su hija y hasta su excompañero es Adamari López. Con una publicista muy buena y un amigo bien posicionado en un medio importante, la boricua es, sin lugar a dudas, de las más que consigue portadas, sin protagonizar telenovelas ni nada por el estilo. O sea, sabe mercadearse bien. Hasta ser jurado en Miss Universe, sigue consiguiendo cosas. Ella sabe posicionarse en revistas y decir palabras claves en entrevistas televisivas, que luego veremos dos y tres veces más sacándole punta.

Adamari no fue Miss Universe Puerto Rico, pero este año entró de lleno en el certamen mundial como jurado desde Israel. Con todas sus historias de su vida, no sabemos qué buscaría en las chicas cuando las entrevistó. Pero lo que sí sabemos es que nuevamente le saca publicidad a lo más mínimo o lo que usted ni piensa que podría ser noticia. Prepárese para escuchar los cuentos de esta y las experiencias en Israel por las próximas semanas. Ya verá, esto no acaba.

Aunque el contrato de ella es con Telemundo USA, anoche la veríamos por Wapa, canal que tiene la franquicia del certamen en la Isla. De hecho, me han dicho que a Telemundo Puerto Rico les encantaría poseer la franquicia de Miss Universe, como cuando la tuvo Paquitín Cordero, pero habrá que ver cuantos años le quedan de contrato a Wapa.

De hecho, después que tanto Miss Universe como Miss Mundo dejaran entrever que Daddy Yankee sería el artista invitado, creo que los pocos verde$$ no ayudaron a su participación.

Donde sí va a estar Daddy es en la Despedida del Año 2021 en el Distrito en Miramar. Pero por el “tiempo aire” de lo que se verá en ABC Estados Unidos, posiblemente solo cantará una canción y después ¿qué?. Pues hay que rellenar con música y shows para los que irán y pagarán.

Desde hace años, Telemundo Puerto Rico no hacía una despedida en vivo y este año vuelve por sus fueros. Lo que nos preguntamos es si el talento del canal irá. Cuando era grabada, medio mundo iba, pero ahora es en vivo el mismo 31. Umm.. y los que quieren estar con su familia tendrán que escoger. ¿Y Luisito Vigoreaux hará la de Wapa? Ummm

¿Qué difusión?

Aunque el Gran Combo, los Cantores de San Juan, Barreto y su plena y los Cantores de Bayamón, entre otros, han lanzado producciones discográficas de Navidad, las radioemisoras como que ni se enteran. Por lo tanto, no hay difusión de esa nueva música, ni se fomenta o se ayuda a la venta de los discos, a menos que usted vaya a una tienda y lo vea o lo busque en las redes.

Los programadores pautan más éxitos de muchos años anteriores y ni tan siquiera dan oportunidad a incluir algo nuevo. Pero, such is life.

Por eso el que quiera pegar una canción, difunden la música como jingle de un canal para Navidad, como bien hizo Barreto y su plena.

Dos grandes al cielo

El pueblo mexicano está de luto doble con la muerte del cantante Vicente Fernández, padre del también cantante Alejandro Fernández. Don Vicente llevaba muchos días en el hospital luego de una caída y problemas respiratorios que se le complicó.

La otra gran pérdida fue la de la actriz y productora Carmen Salinas, quien también llevaba semanas en el hospital debido a un derrame cerebral. De hecho, Salinas le dio trabajo a muchas actrices y actores con sus obras, siendo una de las más famosas Aventurera, en la que, sabiamente, cambiaba las protagonistas y desde Edith Gonzalez (q.e,p.d.) a Niurka Marcos, Marjorie de Sousa y Maribel Guardia, todas fueron un éxito.

El espectáculo latinoamericano llora a dos de sus grandes quienes dejan a su haber una ola de éxitos y talento sin igual. Que en paz descansen don Vicente y Carmen Salinas.

¿Dónde está Laura?

Desde algún lugar que posiblemente sea en México, la peruana Laura Bozzo sigue escondiéndose del actor Gabriel Soto y su compañera, la actriz rusa Irina Baeva. Esta semana el Tribunal en la capital mexicana le dio un ultimátum y falló en favor del actor y la actriz. Pero nadie sabe dónde está la “Señorita Laura” para que pague lo que debe en impuestos al gobierno y dé cara por la demanda de Gabriel por haber dicho cosas que ellos alegan es mentira y lo han probado. Gabriel se notaba enojado al salir del Tribunal, pues no puede creer que las autoridades no den con el paradero de Laura, pero ella es muy lista y no se va a exponer.