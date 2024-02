¡Y van a seguirrrr! Me comentaron que en un canal de Puerto Rico están cocinando un nuevo reality que consistirá en que los participantes bajen de peso. ¿BAJAR DE PESO?

No habrá ni casa especial y ni tan siquiera un apartamento, sino la oficina de un médico y el área del estudio que prepararan para esto.

Se asegura que el reto será bajar por lo menos 15 libras el primer mes y así consecutivamente hasta llegar al peso ideal. ¿Quiénes suenan para el reality?

Llamaron a una conocida cantante que sabemos que tiene serios problemas para bajar de peso, pues le encanta comer; duerme hasta las 10:00 de la mañana, le encanta el café de cierto lugar cerca de su casa y los bizcochitos que venden allí. Pero ella dijo que lo tenía que pensar pues debe estar en ropa de gym y como que eso no le gusta. Además, la gente y los “haters” con el “bulling” ni se diga. Pero sería interesante. ¡Ah! Y también le preocupa que si no rebaja, la gente cruel le caerá como bombero en las redes, donde ya de por sí la han pelado.

PUBLICIDAD

Así que ya veremos si dentro de este programa mañanero finalmente deciden hacer el reto. En el caso de muchos de los talentos de Wapa se han sometido a las famosas inyecciones que tienen a medio mundo flaco en ese canal. Si no, busque videos de hace un año y mire al talento ahora. Hello, gracias. Y en TeleOnce no se rían, que hay dos o tres igualitos. No se quedan atrás.

Se dice que, de concretarse, el reto será para mayo de modo que pueden utilizar trajes de baño.

Están buscando un médico que esté dispuesto a trabajar sin problemas. El lío es encontrar un médico chévere, agradable y que dé la cara en televisión. ¡Ah! Y que tenga cuero de sapo, pues imagínese que ninguno rebaje… Entonces su reputación quedará en el piso. O sea, que hay para ganar y perder.

Según el número de libras que rebaje quien gane así será el premio. Dicen que podría llegar a $25,000. ¡Son buenos!

Fallece Helena Rojo

El mundo del espectáculo de México está de luto con la muerte de la primera actriz Helena Rojo y la productora Tina Galindo.

Helena fue una villana por excelencia y durante algunos años estuvo casada con el actor Juan Ferrara. Cuando éste trabajó en Puerto Rico, la actriz estuvo junto a él y crearon buenos amigos en la Isla. Helena fue víctima del cáncer y dejó tres hijos, los cuales procreó junto a Ferrara. Sus últimas actuaciones fueron para Netflix con la serie “La Doña”, basada en la vida de la también actriz María Feliz.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico se conoció no tan sólo como esposa de Juan Ferrara, sino por sus papeles en “El privilegio de amar”, “Abrázame muy fuerte” y “Amor real”, entre otras.

Pero el mundo del espectáculo también perdió a Tina Galindo, una de las productoras de teatro más importantes de México y quien durante años le dio trabajo a cientos de actores en sus obras teatrales. También manejó la carrera de varios cantantes de la disquera Melody.

Que en paz descansen.

Le echan el ojo

Dicen que los gerenciales de cierta cadena FM estaban molestos cuando un promotor de cierto grupo musical le dijo al gerente de la radioemisora que su locutor cobraba $6,000 por hacer entrevistas de artistas. O sea, estaba cobrando y el jefe no lo sabía, no compartía las ganancias con nadie.

Del tiro, ahora si el jefe no lo aprueba no hay entrevistas. Se quiso pasar de listo. Hello, gracias.