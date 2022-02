Casi todo el mundo tiene una vecina que se mete en todo, o una animadora que recuerdas con cariño, o una modelo que deseas imitar, o hasta una mujer policía que te hace reír como en “Narcos PR”.

Ahora ella no es la vecina, ni de arriba, ni de abajo; es Dimary Castro, quien llega como cantante urbana. Su sencillo, “Se prendió”, arranca en todas las plataformas desde hoy viernes.

Creo que llega en un momento clave con lo del “red flu” de los Bomberos. Hello, gracias.

“Siempre soñé con cantar, lo pensé bien y cuando trabajé en la película con Jowell lo estuvimos analizando. Después de la película dije: ‘Es ahora o nunca’. Me voy a zumbar. ¿Qué puede pasar? Y no dudé. Como casi siempre he estado en muchos ojos de los huracanes arranqué con ‘Se prendió', un tema escrito por el equipo de trabajo. Es música fresh, letras delicadas, pero sí hay hasta abajo. Es reguetón para bailar, para hacer ejercicios y no te quedas sentado”, dice.

“Nuestro grupo de trabajo analiza lo que se escribe y cada cual da su opinión. No es lo mismo cuando eres tú sola quien hace todo. En el 2021 estuve grabando con Durán educándome en esto de la música, leyendo y aprendiendo. Hay que estar atento a nuevas tendencias y no imitar. Hay que conocer, si vas a entrar en algo es mejor que sepas qué hay en ese medio y por dónde debes ir. Como no sepas lo que pasa con la música, no puedas escribir y hasta entonar, olvídate de estar bien o sobresalir. No vas a hacer lo mismo que el montón. Se nota cuando estas educada en lo que estás haciendo y el producto fonal es lo que soñaste”, añade.

“La canción ‘Se prendió' es solo el comienzo, ya tengo grabadas seis canciones porque pienso, pego la primera y después… Tienes que estar lista para seguir cuando te pidan más. Hay una canción con fusión de cumbia que se llama ‘Atrevida’ no sabemos si será la segunda en salir, pero está muy buena y pegajosa. ¡Ah!, también tengo trap, pero fresh suavecito.. para todos”.

Sobre su nueva imagen y su vestimenta como cantante urbana asegura que estará usando ropa sexy pero cómoda, para fluir cantando.

“No es lo mismo la ropa de la playita de ‘No te duermas’ o la ropita de la vecina que lo que me pongo ahora. La gente tiene que seguir evolucionando y eso estoy haciendo”.

-¿Tienes miedo a las críticas de las redes ahora como cantante?

“Si son bien intencionadas no hay problema, pero las otras… Me he reinventado, mi sueño sale desde hoy a pasear por ahí y no hay quien lo pare”, concluye.

Solo alegría

El comercial donde aparece el pelotero Kike Hernández y su esposa la ex Miss Puerto Rico y semifinal de Miss Universe, Mariana Vicente, está muy bien logrado. Ellos son una de las parejas boricuas que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto, él en los deportes y ella en la belleza y actuación; hacen una pareja divina.

Su niña parece una muñeca. Lo bueno de ellos es que la fama y la fortuna no se les han subido a la cabeza como otros. Se ven alegres y esa alegría la necesitamos multiplicar ante tantas noticias fuertes que hemos tenido últimamente. Bellos.