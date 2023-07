Para la justicia colombiana es un prófugo. En Estados Unidos y en Puerto Rico es un cantante urbano que se gana la vida honradamente haciendo lo que sabe. El 26 de febrero de 2012, Edwin Alfredo Henao estaba en un show de Alberto Stylee en Colombia y recibió un disparo. Al momento del incidente, Alberto tenía una camisa negra y la persona que supuestamente hirió a Henao también.

Algunos testigos dicen que era otra persona que estaba cerca que tenía una ropa parecida al cantante. Supuestamente hubo una riña, pues Edwin estaba coqueteando con la chica que estaba con el reguetonero, pero este niega la situación.

PUBLICIDAD

Henao estuvo dos años en el hospital y falleció. Aunque Alberto fue sentenciado a 10 años de cárcel, una apelación con la justicia colombiana lo puso a cumplir 8 meses de prisión. Mientras aprobaron que no cumpliera los 10 años una nueva apelación lo declaró prófugo de la justicia de dicho país, pero por razones de trabajo se encontraba en Estados Unidos y sus abogados le indicaron que no regresara a Colombia hasta que todo se aclarara.

“Yo no me atrevería a decir que soy inocente si no lo fuera. El que no tiene hecha no tiene sospecha y yo no tengo nada que ver con lo que sucedió. Yo estaba, pero quiero sacarme eso de encima, porque ahora mismo soy prófugo en Colombia y, por ejemplo, no puedo regresar a cantar allí, un país tan maravilloso que me dio muchos años de gloria. Tampoco puedo ir a España o República Dominicana, donde hay promotores que han llamado para contratarme, sobre todo en Europa. Este año quiero arreglar todo eso”, expresó el vocalista.

¿Hubo alguien que te quisiera sacar del medio, a quien le convenía sacarte del medio?

“Espero que no, pero uno nunca sabe. Ahora tengo un abogado muy bueno y gente que me apoya. Han encontrado nuevos ángulos en el caso. Y vamos a apelar. Te repito soy inocente”, expresó.

Alberto Stylee recuerda sus comienzos, cuando había que trabajar fuerte para sacar un disco y te duraba un año. Sin tocarlo en la radio, la gente lo cantaba en la calle y se convertía en hit. Ahora todo es distinto.

PUBLICIDAD

“La música ahora va tan rápido que en tres semanas hay que sacar canciones nuevas antes de que la gente se olvide de ti. Pero por esa presión yo no voy a estar subiendo canciones una detrás de la otra. Mira cuánto nos jod... por hablar mal en algunas canciones: censuras, eliminar y no tocarlas, e incluso ser vetados de la televisión. Y ahora todo es más explícito, malas palabra a tutiplén, las letras son superexplícitas y nadie se queja”.

¿Qué opinas de tantas chicas que están cantando cuando antes era Liza e Ivy prácticamente solas?

Hay tantas que la gente se confunde, desde los cambios de color de cabello, las cirugías que se hacen, la ropa... en fin, el paquete por fuera, pero búscate si te acuerdas de las canciones de todas o solo de una o dos. No todas son buenas, pero algunas tienen un sistema de mercadeo que las pegan porque las pegan.