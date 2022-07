Dicen que el endoso del licenciado Alejandro García Padilla al doctor David Bernier para que sea el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD) ha puesto a correr a Alejandra Fuentes, y no necesariamente para Fortaleza.

Me dicen que actualmente la animadora y actriz, ¡ah!, y cantante, gana más con sus espectáculos donde sus hijos tienen papeles protagónicos que la embrolla que le dejó el PPD por la campaña anterior, que ellos responsablemente pagaron.

Como sabemos, ella misma ha dicho que las deudas fueron pagadas, pero quizás ni con cinco dedos de la mano puede contar los que a última hora, y después de perder frente al Dr. Ricardo Rosselló, les ayudaron.

Si hubiese ganado, otro hubiese sido el cantar. Allí conoció a sus verdaderos amigos. Una persona dijo, en tono de broma, que Alexandra tendría que cambiar el título de “La casi, casi primera dama” por el de “Ahora sí llegaré a Fortaleza”.

No sé, quizás ya se le pasó la frustración de la falta de ayuda. Pero dentro del mismo PPD hay gente que no lo quiere, pues tienen aspiraciones. Hello, gracias.

Oye, Don Omar...

Una cosa que me ha extrañado es que Don Omar venia tumbando caña, pero como que el machete no estaba amolao. Su regreso ha sido, por lo menos, de los que yo esperaba. Sus canciones son buenas, el ritmo ni se diga, pero quizás los que lo están mercadeando no han dado pie con bola, o andan en otros lares.

La desaparición de Don en los medios por problemas personales y su interés en las películas estuvo bien. Pero el dejar a un lado totalmente la música, no creo que fue la mejor decisión. Muchos chicos de la nueva generación no han escuchado ni su súper éxito “Pobre diabla”.

Así que Don, ponle las pilas a tu gente de mercadeo. No tienes que comprar un equipo de baloncesto o béisbol. Con que salgas, des cara, entrevistas, salgas en las redes y le dejes saber al mundo que eres el talentoso de siempre, pero más abierto al público, te irá mejor.

Desde que comenzaste nunca tuviste miedo, al contrario, le dabas ánimo a tu mamá Toñita, tu primera fanática en tarima en la iglesia, y lo sabes. Cuando tuviste problemas de violencia con tu compañera, trabajaste para resolver la situación y te metiste en un invernadero. Cuando te hicieron injusticias y tiraeras feas, también. Pero estamos en otros tiempos.

Es hora que pienses no en el retiro, sino en demostrarle a los que barren el piso con las mujeres que puede haber otra música la cual tú sí la sabes hacer. Que ese tiempo tuyo pasó, por eso nunca has sido trapero, gracias a Dios.

En la calle hay gente esperando que los sorprendas con algo nuevo, pero con tu estilo de siempre. Voy a ti.

Los urbanos al palo

Bueno, Jowell & Randy están calladitos y no pueden ni participar en shows públicos o, por lo menos, eso es lo que se dice, por un contrato de presentación que tienen antes que concluya el año en Puerto Rico. Ya ellos pusieron a bailar a medio mundo en el Choli, pero ahora se dice que vienen con nuevo show, así que veremos cuándo y dónde será pues están callaos.

Y hablando de shows, Alberto Stylee está viviendo en Orlando pero no para de trabajar. El próximo fin de semana se presenta en Texas, donde me dicen que entre los mexicanos y los boricuas los urbanos hacen el mes y cuadran la caja. El cantante es muy querido por el público latino que reside allá.

La realidad es que hay algunos urbanos que están volados con el dinero que piden por presentación. Pero la realidad es que el medio ha cambiado. Antes uno con un disco se mantenía casi todo el año y las disqueras ayudaban; ahora hay que estar sacando temas prácticamente mensual para seguir en el favor de los jóvenes, que rápido cambian de gusto.