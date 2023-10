Si usted piensa en una Miss Universo “difícil” quizás considere a Oxana Fedorova, quien le dejó la corona a Donald Trump cuando el expresidente de los Estados Unidos era dueño de la organización. Oxana se fue del apartamento de la Quinta Avenida cuando ganó el concurso, pero regresó a Rusia y se acabó el evento para ella. Así que tuvieron que buscar a Justine Paseck, primera finalista de Panamá, para que ocupara el lugar de Oxana y aquí paz y en el cielo gloria.

Pero la más problemática durante su reinado no fue Oxana, sino Alicia Machado. Donald Trump aprovechó la rebeldía de la venezolana cuando engordó y el bullying que le hizo fue increíble. Desde llevarla a un gimnasio en la Quinta Avenida de Nueva York, cuyos grandes ventanales en cristal permitían a los paparazzi retratarla mientras hacía ejercicios e, inclusive, llamarla “lechona”. Increíble.

Todo esto lo sufrió Alicia, que después, contra viento y marea, trató de enderezar su imagen. Ciertamente, Trump le había puesto el sello de problemática, que no quería seguir instrucciones y que hacía lo que le daba la gana. Alicia no se quedó callada en Nueva York frente a Trump. Pero después era vigilada por una chaperona en Miami cuando llegó a entregar la corona. Nos acercábamos a entrevistarla con cámaras y micrófonos, y gritaba “¡no me permiten hablar!”. Esa vigilancia se acabó cuando entregó corona y despotricó todo lo que no había podido hablar mientras tenía el contrato.

Luego siguió su carrera como actriz, se unió a una línea de productos para rebajar y regresó en forma al Miss Universe celebrado en Panamá donde ganó la dominicana Amelia Vega.

Su participación en un reality show de España le dio fama por sus acciones junto a otro de los participantes... en una cama. Tremendo escándalo. Pero poco a poco su imagen cambió desde telenovelas y la serie La Madame.

Como jurado en un reality show de Telemundo le había ido bien y ella tiene razón cuando dice que mediante el apuntador los productores le decían que tenía que ser más agresiva a la hora de evaluar. En Mira quién baila es lo mismo. Un productor usando el apuntador te dice cómo reaccionar o decir o cómo evaluarlo. Eso lo vi en muchas ocasiones mientras Nelson Ruiz, q.e.p.d., era el productor y realmente el que le ponía chispa y fuego a la participación de tal o cual artista era él.

Así que ahora que Alicia dice que la botaron solo por seguir instrucciones de los productores no lo pongo en duda. Ella con sus altas y bajas siempre se ha caracterizado por decir la verdad y ahora no es momento de cambiar.

Así que la botaron porque alguien en la producción no fue honesto y no tuvo la valentía para aceptar lo que ella dice. Pero la ley del karma le llegará a esa persona en algún momento. Ya verán.

Regresan Las Chicas del Clan

Desde Colombia, Panamá y Nueva York ya se regó que regresan Las Chicas del Clan. El grupo creado por Junior Elvira a finales de los 80 regresa, en esta ocasión de la mano de Cristian Elvira, su hijo.

Liduvina Elvira, viuda de Junior, me comentó que su esposo quería volver a montar el grupo con nuevas integrantes y más moderno, pero falleció antes que pudiera hacerlo. Por eso Cristian, en homenaje a los deseos de su padre, creó el grupo nuevamente y los demos ya están en Colombia, Panamá y Estados Unidos, donde las chicas guisaban mucho.

“Actualmente estamos ensayando con la orquesta de Junior y sabemos que volveremos al gusto del público. Las nuevas integrantes son Rosita, Raquel, Militza y Wanda. Esta semana grabamos otro video para mayor difusión en las redes. El booking lo lleva Cristian. Mira lo que ha pasado con las merengueras, todas han hecho conciertos este año, lo que nos deja ver el deseo del público por esta música interpretada por mujeres”, dijo Liduvina.

Canciones como Te lo regalo, Nathalie, Muchachita linda, Las chicas y Tú eres mi amor son algunas de las más populares entre sus seguidores.

Según Cristian, ya tiene ofertas para presentaciones en Colombia y Panamá. El lanzamiento será en Colombia. Las Chicas del Clan, uno de los grupos que más guisaban en las fiestas patronales llegan con nuevo repertorio y sus éxitos, y no dude verlas en una tarima en Puerto Rico muy pronto.

Chicas, bienvenidas a la jungla.