Alicia Machado se vislumbra como una de las más fuertes de la nueva edición de “La casa de los famosos All-Stars”. La venezolana ya tiene a su haber el primer lugar del reality y está súper preparada para evaluar a los participantes.

Aunque en México se dice que esta edición sería la reivindicación de Lupillo Rivera, este levantó muchas ronchas entre los latinos de Estados Unidos por su prepotencia, y no creo que el lavado de cara que quieren darle le sirva de mucho.

Alicia siempre ha dicho que hay que tener el cuerpo duro para ganar.

PUBLICIDAD

Ella ha dicho que su vida es un libro abierto y que la gente conoce su trayectoria, así como las cosas que ha pasado desde cuando le hicieron bullying por su gordura siendo Miss Universo, su batalla contra Donald Trump, su embarazo que no quiso decir quién era el padre al momento del mismo y hasta sus traumas que la llevaron muy sabiamente a buscar ayuda psicológica para lidiar con ellos.

O sea, en otras palabras, que no hay mucho que sacarle públicamente y que puedan cuestionar sus evaluaciones, venga de donde venga. Ella misma se ha encargado de decir lo que le ha sucedido. Eso dice mucho de ella y su valentía.

El otro venezolano en el programa será Osmel Sousa, si finalmente va. No hay mucho que decir y ya lo vimos como un padrino que orientaba a los participantes, y creo que lo llevan como un sacerdote para que escuche las penas o pecados de los concursantes.

De hecho, Osmel estuvo en Puerto Rico hace algunas semanas y dio recomendaciones sobre cómo debe escogerse la nueva Miss Puerto Rico Universe. Ya veremos si siguen las indicaciones o seguirán el viejo librito de esta sí y esta no. O deshojando margaritas. Sopla.

Y sigo diciendo, habrá inclusión, pero qué hará Miss Universo si la que gana tiene hijos … ¿Poner un jardín infantil en la Quinta Avenida de Nueva York para cuidarlos? Umm, no creo eso, siempre me ha parecido un show que no tiene son ni ton. ¡Ah!, ¿y quién va a mantener a esos niños? Ummm.

PUBLICIDAD

Bueno, y retomando “La casa de los famosos”, otro que suena es Osvaldo Ríos, quien ha vuelto a la palestra pública después de haber estado en su “santuario” en Lajas Puerto Rico.

Y una que aparentemente ha hecho de los realitys su modo de vida es Cristina Eustace, ganadora de “Objetivo fama” en Puerto Rico y participante de la más reciente edición de “La isla” de Telemundo. Esta ha hecho de los realitys su firma de conseguir fama y sustento. Pero en esta ocasión ha declinado participar pues, supuestamente, “La casa” es muy tóxica. ¿En serio?

Así que mientras sigan sonando nombres, el programa que le dio la supremacía a Telemundo Estados Unidos sobre Univision será una caja de sorpresas, peroooo si la gente no lo encuentra tan divertido o con más drama que una telenovela ya usted sabe que según subió así bajará. Todo es cuestión de esperar al 4 de febrero cuando abran la puerta de “La casa de los famosos All-Stars”.

Más cambios en TeleOnce

Siguen los cambios en la alta gerencia de TeleOnce. Se dice que tanto en Recursos Humanos como en el Departamento de Ventas hay cambios y vienen más. Una pena pero trabajar en televisión no es fácil y menos en el Departamento de Ventas donde las agencias de publicidad cada día pautan menos comerciales y el presupuesto que tienen no ayuda.

Se busca

Hay más de cuatro vacantes y/o cambios en la Junta que rige los destinos de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. La salida de varios jefes de agencia, así como personas a las cuales se les acabó el nombramiento, hará que se busquen nuevos integrantes y/o incluir, por ejemplo, al nuevo secretario de Educación y a la nueva secretaria de Estado en la Junta.

PUBLICIDAD

Serán ellos los que seleccionen al nuevo o dejen al que está. Medio mundo se pregunta quién será la persona seleccionada para dirigir los destinos de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Publica, los canales WIPR TV y Radio y WIPM en Mayagüez.

Con la salida de Eric Delgado la dirección de la empresa recayó en Jorge E. Pagán, a quien trajeron del Departamento de Desarrollo Económico. Se dice que Jorge ha conseguido bajar los costos de la Corporación. La Junta de Supervisión Fiscal no cree mucho en este tipo de empresa para un gobierno y ha usado su lápiz bien fuerte para eliminar el dinero. Sin embargo, han comenzado nuevos programas y eso es importante: darle trabajo a nuestra gente. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas. Hagan apuestas.