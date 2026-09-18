¡Se pegó en la Lotto! Lo que necesitaba la productora Soraya Sánchez para que más gente viera “Objetivo Fama”... lo consiguió. Y no fue con líos o peleas entre los participantes -eso posiblemente se esperaba-, sino con el encontronazo de dos jurados.

La batalla entre Ana Isabelle y Cristina Eustace es vieeejaaaaaa, pero ahora se avivó.

Ellas nunca se han llevado bien y lo sé desde hace mucho tiempo... desde que compitieron en contra en el reality “Viva el sueño” en 2009. Allí no estaban muy de mingas ni nada, al contrario. Ana sabía que Cristina era una participante fuerte. Ambas se toleraban. Que ahora por estar de jurados se lleven mejor... bueno.

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Cuando ambas estuvieron en la competencia de canto de Univision y que ganó Ana, Cristina venía de ganar “Objetivo Fama”. Pero Univisión no quería que Cristina ganara, pues ya había ganado en Puerto Rico y hubiese sido muy repetitivo.

Aunque querían que ganara una mexicana, la realidad es que Ana Isabelle hizo un buen papel y ganó. Los fans de Cristina se desataron y estuvieron molestos mucho tiempo, aunque ella ha tenido mucha proyección internacional con Univisión y Telemundo.

Luego de ese reality show, Cristina se divorció de Scott Eustace. Luego se enamoró de un expelotero con el cual tuvo un hijo en 2014. En esa época muchos la veían como la sucesora de Jenny Rivera. De hecho, el exbeisbolista en cuestión es Esteban Loaiza, exmarido de Jenni. Pero con él no todo fue color de rosa y se separaron. Tiempo después, la policía de San Diego, California, lo arrestó en el 2018 por supuestamente transportar 20 kilos de cocaína en su auto y tuvo que cumplir cárcel.

Cristina se alejó lo más posible para criar a su hijo y prosiguió con su vida; creó su línea de cremas cosméticas, participó en varios “reality shows” y animaba un programa matutino en México. Pero la vida cambia y al crecer sus hijos se dedicó más a su familia y a su nuevo esposo, quien es un chef reconocido en la cocina mexicana.

Cuando supe que estaría de jurado en la edición anterior de “Objetivo Fama” me pareció raro, pero necesitaban un jurado internacional y ella lo da. Vino, trabajó y ahora regresó nuevamente. Lo menos que me imaginaba yo era que después de verlas “peaches and cream” tuviera un “ventetú” de dimes y diretes con su compañera de jurado.

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Cristina siempre ha tenido la espinita de que Ana Isabel no fue buena compañera en “Viva el sueño” y eso fue lo que manifestó. De hecho, las veces que estuve en Miami cubriendo el “reality” nunca las vi juntas, ni mingas. Esa es la verdad. Que ahora Cristina se quitó la espinita que tenía y dijo que ella no había sido buena compañera, bueno esa es su opinión y hay que respetarla, igual que Ana Isabelle diga que ella no la apoyó, pues también.

O sea, cada cual tiene su opinión y apuesto pesos a morisquetas que este domingo se romperá el “rating” de “Objetivo Fama”. Los televidentes quieren ver el segundo round de la batalla.

Soraya debe ponerlas a cantar juntas . ¡Siiii!

Llegando el Mes de las Brujas, sabemos que cualquier cosa puede suceder. ¿Quién es más bruja que quién? Y Soraya sufriendo... Jaja. Cojan palco, que todavía faltan rounds.

Soltera otra vez

Esto ya no debe ni ser noticia: Maripily Rivera Borrero está soltera otra vez. El novio mexicano que la entendía mejor que nadie, que era muy seguro de sí mismo, que era un hombre hecho y derecho, que no enseñaba su cara, que no era celoso, que la apoyaba en todo, que quería que ella vendiera el apartamento de Miami y se mudara a México... pasó a mejor vida.

O sea, Maripily vio la realidad del mexicano, de quien se decía era un alto ejecutivo de Televisa. Ujum...

¿Qué dice ella ahora? Pues que era celoso, que no la entendió bien. En fin, lo opuesto a lo que había dicho. Y no puedo decir que se lo dije, pues es la verdad. Le dije que eso de tener un hijo no era, que ella no se podía arriesgar como con Joe Joe.

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Así que finalmente vio la luz al final del túnel y la tendremos soltera y sin compromiso. Yo personalmente me alegro, pues es muy buena persona para que alguien no la respete y que sea lo opuesto a la forma en que se vendió.

Así que otra bruja suelta. Hello, gracias.

Ganó enferma

Vi la entrevista de Denise Quiñones con Jailene Cintrón. Cuando Jailene le preguntó del momento final de Miss Universo, Denise perdió su oportunidad de decir que un día antes de la final tenía una fiebre muy alta, que le dolía la garganta, que estaba con escalofríos, que le inyectaron vitaminas, y con todo y eso ganó.

No sé si ella lo olvidó, pero los que estábamos cerca de ella si lo vivimos y su esfuerzo por verse lo mejor posible. Yes.