Parece que el amor ronda por las puertas de algunas residencias de chicas del mundo del espectáculo. Me dicen que una de ellas es la divina Gredmarie Colón, quien aparentemente está “conociendo” a una persona que, por lo que me han dicho, es un caballero, la quiere y la respeta.

Según mi fuente, es un empresario muy importante, no necesariamente del mundo del espectáculo, pero se pasea entre el mismo. Dicen que tiene yate, pero hasta ahora eso no lo he confirmado.

La integrante de “Lo sé todo” no quiere soltar prenda, pues está esperando que todo camine mejor, aunque me dicen que él la trata como una princesa. Aparte de su ex Alexis, con quien entiendo que se lleva bien, no he escuchado escándalos de ella. Hay que recordar que fue otro quien flaqueó en Colombia, ella no. Hello.

Pero eso ya pasó y ahora con este caballero le va divino. Me dicen que su mamá, Margarita, quien es su gran apoyo, está contenta. Así que habrá que ver, pues de eso de boda ahora ni se pregunta… Como dicen algunos, eso no se usa.

¡Ah!, pero otra que está imitando a la comisionada Jenniffer González es Sonya Cortés. Su nuevo enamorado es de Aguadilla, igual que el de JGo.

Desde hace más de un año, Sonya está soltera y sin compromiso. Pero, como ella misma dice, ahora es otra cosa. Ya pasaron los momentos de buscar alguien más joven, o sea, ser “cougar” como le llegaron a decir.

“Esta persona, que la llevo conociendo desde hace meses, es divino, me trata bien, es un caballero. Nos conocimos por las redes. No estoy buscando un ‘Superman’ o un ‘Hombre Araña’. Esas cosas ya pasaron en mi vida. Ahora es alguien que de veras notas que se preocupa por ti, que te quiere y tú lo quieres, te da paz. Es mejor; de veras era lo que necesitaba en mi vida”, comenta.

Y a la vuelta de la esquina, y no hay que decirlo mucho, pero me aseguran que la comisionada residente está muy contenta y rezando para que su novio concluya sus estudios de medicina y no tenga que viajar tanto, pues estudia en República Dominicana.

Algunos aseguran que una de las actividades de esa boda podría ser en La Parguera, donde se conocieron y a ellos les encanta. Así que tendrán que pedir permiso a Recursos Naturales para el party; algo distinto y novedosos. No lo dude.

Malet, malet

Omar Chaparro es más comediante que actor y así se ha vendido. Pero en Puerto Rico, en los Premios Tu Música Urbano de la pasada semana, botó la bola. Quiso venir a bailar a la casa del trompo.

El comediante se burló del acento de los boricuas y parece que no tenía recursos para hacer reír a la gente, solo criticar. Anteriormente hasta se había vestido de mujer, pero ahora con dos superestrellas junto a él, quedó como un principiante. Too much for him.

La próxima vez que Telemundo lo deje en Miami, aquí no hace falta. Bastantes buenos animadores hay en el staff de Telemundo para traer uno que, si llega a hacer eso en su tierra, lo sacan por la parte de atrás. Hello, gracias.