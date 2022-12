Siguen los cambios por los predios de Wapa, y no han conseguido un clon de “Superman” con “Batman” para ocupar la posición de director de Noticias que dejó vacante Rafael Lenín López. De hecho, dicen que están dividiendo las funciones y todavía no se sabe quién llenará finalmente la silla.

Ahora parece que habrá una persona a cargo del contenido editorial y otro a cargo de operaciones. No entiendo cómo funcionará y si será un departamento con dos cabezas, y el que empuje más gana. Umm… habrá que ver.

Mientras, siguen los rumores que Lenín regresa a la televisión en enero; apúntelo que eso va. Será en otro canal.

PUBLICIDAD

Y siguiendo con Wapa, la salida de Douglas Candelario tomó de sorpresas a muchos, pues como el slogan, Douglas es Wapa. Inclusive era el entrenador de los equipos de softball del canal. Habrá que ver si la gente se acostumbra al cambio.

Otra cosa que se menciona son nuevos cambios en Guerreros. Dudo que toquen ese programa pues para algunos es el nene lindo del canal y es cuesta arriba cambiarlo o buscar otra alternativa, que seguramente vendrá de canales al sur del Canal de Panamá. Ujum. Apueste desde ahora.

O un reality o algún otro programa de juegos. Ese programa cuesta mucho pero hasta ahora ha sido intocable.

Pero la espera pronto acabará. Wapa presenta esta semana lo nuevo que trae para el 2023. Telemundo lo hizo la semana pasada y el de Teleonce será la próxima semana. Mientras le den trabajo a los artistas y haya menos latas y más programación local eso será súper para nuestra clase artística.

¡Ah! y una animadora de un programa de uno de los canales ubicados en Guaynabo, o sea el 4 o el 11, debe leer el libreto antes de comenzar el programa; se está viendo perdida y a la hora de opinar o tener que comentar algo solo repite y repite lo que acaban de decir. O le falta vocabulario o le falta…. Hello, gracias.

Nueva casa

La disquera Sony estrenó casa por todo lo alto en Ciudadela. La divina Tuti Bou, presidenta de Sony Puerto Rico, recibió a los invitados junto a su equipo con una gran sonrisa y regalos.

PUBLICIDAD

La idea de la mudanza de Sony es integrarse a la comunidad de Santurce y hacer actividades desde sus facilidades que están súper. Lo malo de Ciudadela siempre ha sido lo angosto del estacionamiento, pero después de dar cinco vueltas aparece un huequito. Tuti, si hacen eventos masivos hay que trabajar eso.

En la inauguración estaba el presidente de Sony Music latina, Allex Gallardo, el VP Esteban Gueller, Lourdes Collazo de Telemundo, Aniel de SBS y los cantantes Pedro Capó, Christian Pagan, Víctor Manuelle y el que Sony empuja y empuja pero todavía no acaba de arrancar, el salsero Luis Figueroa.

Puede ser que ahora que hizo el jingle de una empresa multinacional, la gente comience a reconocerlo. Hasta ahora, con todo y que su mentor Marc Anthony lo puso a cantar en su concierto, como que le falta algo. Allá sus publicistas y la gente de Magnum, la empresa de Marc, quienes lo manejan. Tendrán que darle un empujón gigante, pues hay muchos chicos nuevos que están subiendo, cantan salsa y tienen carisma. Y decir que lo tocan en varias emisoras no basta, eso lo sabemos todos. Juipiti.

No me gustó la nueva imagen de Pedro Capó. Si la idea es verse sucio y sin arreglar, pues bien, pero dista mucho de la imagen clean y divina que tenía. No le va el look de villano de telenovelas turcas.

Dejó la salsa

Y hablando de salsa, José Nelson Díaz, el director de programación de Salsoul y voz oficial durante casi 12 años, se va. ¡Ah!, pero comenzará el 2023 con su trabajo como voz oficial de Wapa, Bella Group y en otros proyectos de una radio FM solo éxitos que está desarrollando. Así que si desde enero en adelante escucha cambios en Salsoul, ya sabe que la mano de Nelson no está allí. Una pena que se vaya pues es tremendo compañero y muy profesional. Hello, gracias.