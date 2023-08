Muy, muy lamentable la falta de respeto y consideración por parte de Arnaldo Rojas contra Nuria Sebazco y Melissa Correa. Conozco a Nuria, ya que trabajé con ella en “Las Noticias” de Tele Once y es una tremenda compañera. Muy respetuosa y cooperadora con sus compañeros. Es una dama.

Pero, por lo que me han dicho gente de allí dentro, Arnaldo Rojas es difícil. No es la primera vez que le sale con dos o tres a compañeros y sus actitudes no son las mejores y allí lo saben. Le alza la voz a quien sea y pena me da Jenny Suárez, la directora de Noticias, que es divina, de tener a un individuo como este allí con esas actitudes. Se ampara en que lo trajeron de Estados Unidos y es intocable.

Parece que Arnaldo no conoce la trayectoria de Melissa Correa cubriendo todo lo que sucede en el Tribunal Federal de San Juan. Si alguien tiene buenas fuentes allí dentro es ella y de la forma despectiva que habló y actuó, lo que demuestra es que no sabe con quién trabaja o que su ego es grande. Hello!. ¿Que llevaba tiempo cubriendo el caso y quería dar el show?

La noticia no es él, que lo sepa.

Que le den clases para que aprenda a respetar a sus compañeras, que saben más y tienen más experiencia que él. Que no se disculpe con las muelas de atrás, que eso le quedó peor. Malet, malet.

El problemita de los incentivos de cine

Estuve en Italia y tuve la oportunidad de ver a los actores John Travolta y Gerard Butler, quienes están filmando varios comerciales sobre Milán y algunas tiendas importantes de dicho lugar. Ambos están trabajando con Oscar Productions y tuve la oportunidad de conocer lo que está pasando en el mundo del cine allá gracias a mi amiga, la escritora y actriz Ilaria Negrini. De hecho, conocí al presidente de Oscar Productions.

Ellos estuvieron en Puerto Rico filmando dos películas, pero por lo que hablé con el productor sobre los famosos incentivos de cine, lo que había que pagar, lo que cobró el “gestor” ante el gobierno para conseguir los incentivos, la situación evidentemente no fue como se la pintaron. La experiencia fue tan nefasta que quien más ganó en todo fue el gestor. Hello!!!

De hecho, ellos habían planificado tres películas más en la Isla, pero ante un “listo” que aparentemente no los orientó bien se quedaron con menos dinero del que llegaron y todo se incrementó. La imagen de producir películas en Puerto Rico está por el piso para ellos, pues alegan que si no tienes padrino no te bautizas. ¿De veras? En su momento, hasta el entonces gobernador Ricardo Rosselló, los respaldó y anunció lo que harían, pero todo se quedó en nada. Ahora tienen una gran compañía en Milán donde hacen lo que pudieron o pensaban producir en Puerto Rico.

Pero, así son algunos, ven a alguien a quien le pueden tumbar dinero y por allí se van; a pesar de creer que la compañía productora crearía empleos y dejarían dinero en la Isla.

Ese famoso traqueteo de la industria del cine en Puerto Rico lleva tiempo y nunca sale nada de las investigaciones. Se hacen ricos los mismos, no importa quién esté en el poder. Hello, gracias.

La música en Italia

Ricky Martin, Anuel y Elvis Crespo son algunos de los pocos artistas puertorriqueños que se escuchan en Italia. De hecho, fui a la discoteca Jackie O y el reguetón que se escucha allá es muy distinto al de aquí. Hay programas de televisión que le dan oportunidad a los nuevos cantantes para presentar su música. Los videos de los exponentes de Puerto Rico distan mucho de lo divino que se ven los de allá, donde no permiten escenas fuertes.

Uno de los programas de televisión que más audiencia tiene se llama ‘No soy una señora”, en el que los actores, productores y personal del mundo del espectáculo se convierten en “dragas” y cantan, bailan y ganan premios.

Un jurado compuesto por tres conocidas “Drag Queens” de Italia y cuatro cantantes deciden la suerte de cada concursante. El programa está muy bien hecho y con mucho respeto. Desde el maquillaje, la ropa, las canciones, la coreografía, las luces y sonido todo es impecable. No tengo idea cuánto costaría hacer un programa como ese, pero si sé que la audiencia lo respaldó mientras estuvo en el aire.

¡Ah! Y los programas musicales acaparan la audiencia. Una pena que aquí con el famoso pago de los derechos han desaparecido. Creían que ganarían mucho dinero por los derechos y lo que hicieron fue que los eliminaron. Por sacarse un ojo se sacaron los dos.