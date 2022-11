Joyce Giraud fue la representante de Puerto Rico en Miss Universe más criticada. Sin embargo, se creció como candidata trayendo el segundo lugar en el certamen, y hasta Donald Trump, quien tenía la franquicia en ese momento, alabó positivamente el paso de la boricua por Miss Universe en Hawaii, diciendo que todos pensaban que ella debió haber ganado.

Unas fotos de Joyce como modelo recorrieron el mundo y en todos lados se hablaba del escándalo de las mismas. Pero los tiempos cambian y ahora esas fotos son nada en comparación con muchas de las imágenes de candidatas que han dejado poco a la imaginación después de eso.

Pero, ¿qué opina Joyce de los cambios en las reglas del certamen, entre ellos que pueden competir chicas que tengan hijos, lo que muchos piensan no es favorable?

En entrevista exclusiva para Primera Hora, la segunda finalista de Miss Universe 1998 comentó:

“Honestamente en aquel entonces lo de mis fotos fue algo que los encargados de la franquicia usaron en mi contra porque era claro que yo no era la candidata que ellos querían. Eran fotos de modelaje que eran públicas porque antes de ser candidata era modelo. Me alegra que hoy en día no discriminen en contra de las chicas por tener fotos sexy o de modelaje. En cuanto a que las chicas puedan tener hijos, es algo que estoy totalmente de acuerdo porque hay ciertas chicas que a temprana edad tienen niños y no creo que deben ser discriminadas. Tener un bebe es la mayor bendición del universo. De hecho, en el certamen que hice en California, Queen of the Universe, las chicas podían estar casadas, divorciadas y tener hijos. No estoy de acuerdo que estén embarazadas en la competencia porque es algo que sería demasiado fuerte y difícil para los jurados votar por una candidata con una pipa de maternidad versus una que no esté embarazada. Creo que es bueno que el certamen evolucione con los tiempos porque si no sería totalmente arcaico y obsoleto”.

Una de las cosas que distingue a Joyce es su abundante cabellera, y por eso desarrolló unos productos para mantener su cabello saludable y evitar tener que usar extensiones. Y las critícas sobre los mismos han sido favorables.

“Tengo miles de clientes que escriben diciéndonos que los suplementos le han cambiado la vida y cada vez me da la misma emoción. Cada vez le doy gracias a Papito Dios porque, aunque suene cliché, si le puedes cambiar la vida a solo una persona has hecho tu trabajo en esta vida. Gracias a Dios la línea va súper bien. Estamos en todo Estados Unidos, Canadá y Alemania. Estoy loca por estar en Puerto Rico... Todos los días cuando me levanto le doy gracias a Papito Dios porque realmente me siento bendecida y me hace feliz que personas se sientan bendecidas con algo que he hecho con mucho esfuerzo y amor”.

Has sido actriz, productora y productora ejecutiva de series y realitys. En esta etapa de tu vida, ¿qué prefieres hacer?

“Mi rol favorito es ser la madre de mis hijos (Leonardo y Valentino) y amo ser esposa (Michael Ohoven, produtor). Pero en cuanto a mi vida profesional, me encanta actuar, amo producir porque me encanta crear cosas nuevas y adoro trabajar en mi línea porque es algo 100% nuestro que ha ayudado a mucha gente”.

¿Cómo canalizas el que no los molesten por ser hijos de famosos?

“Mis hijos son lo más grande en mi vida. Los hemos criado con los pies en la tierra, como decimos en casa, porque eso de que sean ‘hijos de famosos’ no debe ser un factor. Los amiguitos son lindísimos y a veces me dicen: ‘Mrs Joyce la vimos en la tele’. Pero nada cambia. Ellos entienden que eso es solo un trabajo”

¿Cómo celebrarás las navidades?

“Me encantan las navidades. Acabo de decorar toda la casa. Trato de que sea algo familiar y decoramos juntos, hacemos galletitas y me encanta cocinarle a mi familia. La celebración es bien boricua aunque esté en California, Florida o Europa, porque siempre llevo mi música y siempre celebramos el Día de Reyes. Usualmente viajamos a Austria para estar en la nieve y visitar la familia de mi esposo, pero este año creo que me encantaría quedarme en casa”.