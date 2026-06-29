Después de ver la acertada selección de Jennifer Barreto, la nueva Miss Universe Puerto Rico, hay algunas cosillas que recomendarle.

Por ejemplo, estuvo muy tensa mientras esperaba su turno de preguntas. Todo el tiempo con la mano en la cintura no es el “look”. Se notaba muy tensa y eso en el Miss Universe lo tiene que soltar y dejar fluir su energía... ¡y mira que en Miss Universe la presión en mayor!

Realmente, Jennifer estuvo muy bien, pero Vivianie Díaz Arroyo, Miss Aguas Buenas, estuvo como pez en el agua. Fluyó todo el tiempo y pensé que sería la primera finalista.

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Lo que sí creo es que luego de quedar primera finalista este año, Génesis Dávila (que representó a Arroyo) dejará los certámenes, a menos que hagan otro en el que no haya participado y ella decida concursar. Ganaría el premio de la boricua en que más concursos de belleza ha participado. ¡Yes! Eso no lo tiene otra chica. Ha concursado en Puerto Rico y Estados Unidos... es algo como enfermizo, no sé, o fue que una pitonisa le dijo que ella sería Miss Puerto Rico y ella lo quiere comprobar.

¡Sopla!

X-mas... In June!

Y comienzan a llegar los nuevos temas de pre Navidad. Ese es el caso del grupo Algareplena, quienes arrancan en las próximas semanas junto a Los Rabanes con el tema “No hay conexión”.

Escuché el coro y está muy pegajoso.

Aunque estamos en junio, los chicos ya tienen el calendario bastante lleno y ahora con los colegas divinos de Panamá y promocionando el tema, sin duda su calendario se llenará más.

Los nenes saben... ¡muy bien!

Pero este no será el único tema que promocionen en verano, pues sé que hay otro junto a una figura importante de la música. Ya veremos.

Una lástima la salida de Armando

La salida de Armando Valdés de Radio Isla es una gran pérdida. Él fue quien modernizó totalmente la programación, hizo alianzas con Telemundo y le dio oportunidad a jóvenes en la radioemisora. Además, hizo alianzas con El Nuevo Día.

Según me comentó, todo eso continuará. Y su compromiso con Eduardo Rivero y su empresa lo cumplió. Pero tiene otros intereses y hacia eso va en las próximas semanas.

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“No voy a dejar los medios. Hay muchos muchachos talentosos que están trabajando y cambiando los medios y hay que seguir evolucionando. Estoy bien comprometido con ABC Puerto Rico, en el programa ‘Directo y sin filtro’, donde estoy todos los viernes y sustituyo a Carmen Jovet cuando ella no puede llegar. En Radio Isla dejo el cambio de imagen, el desarrollo de noticias y exclusivas, así como la credibilidad que nos ha caracterizado. Ahora hay muchos ‘influencers’ que publican informaciones que no son ciertas. El público busca la verdad y allí entramos nosotros con la radioemisora. Se validan los hechos, la gente conoce la verdad y de eso carece Puerto Rico. Hay gente que inventa y eso no debe ser. No todo lo que sale en las redes es cierto, pero algunas personas sí lo creen”, nos comentó.

Nada, nada. Que el sello de Armando desde que cogió Radio Isla hasta acá se noto día a día y según me dijo, aumentó sustancialmente a los radioyentes, colocando a la empresa entre los primeros lugares de audiencia en emisoras de noticias.

Pero ya veremos quién dice “yo” y sigue las riendas o toma el batón, pues no es fácil llenar sus zapatos cuando se ha caminado fuerte y sin pisar a nadie.

Hello, gracias.