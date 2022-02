A casi un mes y días para celebrar el certamen de Miss Mundo en Puerto Rico, la incertidumbre y líos legales son los que reinan. Cuando el empresario Brock Pierce creó la corporación Puerto Rico With a Purpose L3C, el 5 de noviembre de 2021 a semanas del certamen, lo hizo pensando en que la celebración del evento de Miss Mundo en la Isla era una gran idea para promocionar nuestro país en diversas partes del mundo. De hecho, el propósito de su corporación es, precisamente, esos tipos de eventos.

Dicen que Wilnellia Merced, al ver la falta de organización de Stephanie del Valle y su corporación, Reignite, convenció a Pierce que Miss Mundo daría una gran publicidad positiva al país, y él accedió. Pierce está en el negocio de los hoteles y acaba de comprar el W de Vieques. Es beneficiario de las leyes de exención contributiva. Como los Del Valle –Stephanie y su papá, Jesús del Valle- no tenían experiencia en este tipo de evento, la empresa Puerto Rico with Purpose L3C trabajaría todo y tenían dinero para adelantar e irían cobrando, según entrara el dinero.

Pero cuán lejos estuvo de la realidad: han tenido que demandar a Stephanie y su corporación Reignite Puerto Rico por entregarle tres cheques los cuales no pudieron cobrar.

“El acuerdo era que todo lo recaudado sería entregado a la corporación de Pierce, quienes harían todo, pagarían y entonces si sobrara algo dividirán las ganancias. Pero de la noche a la mañana los de Reignite empiezan a fallar en los acuerdos. Cheques cuyo pago es paralizado, supuestamente de los donativos de la Compañía de Turismo y el Municipio de Río Grande, ciudad del hotel sede. Actualmente hay más de 15 suplidores a los cuales le deben dinero por servicios prestados y no aparece nadie para responder. La cantidad de boletos vendidos allegó dinero al certamen”, dijo mi informante.

Según lo que pude verificar, el proceso de negociación entre el Lcdo Mario Prieto, abogado de Reignite, y el Lcdo. Marco A Rigau, abogado de Pierce, llevaba semanas. Primero hubo conversaciones entre ambos para llegar a un acuerdo, pero el Lcdo. Del Valle, padre de Stephanie, no accedió a pagar. Luego le enviaron una carta solicitando el pago y alegan que no contestó. Nuevamente hablaron los abogados de ambas partes y llegaron a un acuerdo escrito en el cual supuestamente se arreglaría todo. Pero se alega que después que el Lcdo. Mario Pietro dio su palabra a Marcos Rigau, Del Valle nuevamente estuvo en desacuerdo. Así que Prieto, quien es padrino de Stephanie, está muy molesto. Por eso no le quedó más remedio a Marcos Rigau que demandar.

“Pierce podrá llevar de testigo a Wilnelia que sabe todo lo que ha pasado”, aseveró mi fuente.

Desde el principio, Stephanie no contaba con Wilnelia para nada. Pero esta tiene la franquicia de Miss Mundo en Puerto Rico y vio la desorganización. Fue Wilnelia quien contactó a varios empresarios para ayudar a levantar el dinero y que el certamen se diera. Ahora mismo no se sabe de los boletos de avión ni pago de hotel para las 40 chicas que deben venir, quién paga comidas, producción del show, transmisión por televisión mundial y todas las cosas que requiere este tipo de espectáculo.

Ayer en la tarde, Stephanie expresó que los fondos que le dio el Gobierno fueron congelados. Por cierto, se trata de fondos federales que se asignan a eventos que promocionan la Isla, los mismos que se destinaron para la Despedida de Año en el Centro de Convenciones.

Sin embargo, la demanda sigue y hasta ahora se verán las caras el 23 de febrero en una vista en la sala 907 del Tribunal de San Juan.

Una pena que esto haya explotado. Desde el principio escribí que fueron los Del Valle quienes convencieron a Julia Morley, la presidenta de Miss Mundo, para traer el certamen a Puerto Rico. Ellos pensaban que podían levantar $10 millones que era la cantidad que necesitaban para producirlo, pero aunque tocaron puertas importantes no consiguieron ni la mitad de eso.

Ahora habrá que ver si el certamen va o no, si Paco López seguirá produciendo, si Don Omar, Víctor Manuelle cantarán y los otros que se anunciaron participarán, o solo se queda en intento.

¿Veremos vía satélite el programa desde el Royal Albert Hall en Londres, celebrando el cumpleaños de la Reina Isabel ? Mientras, aquí la batalla es entre Miss Mundo 1 y Miss Mundo 2. ¡Vivan los líos entre reinas!