Cuando el pasado año, luego de innumerables negociaciones, se pudo hacer el junte de Alejandra Guzmán y de Paulina Rubio, fuimos muchos los que esperábamos que aparecieran en el escenario peaches and cream. Pero nada que ver.

La primera presentación de la cantantes de la gira Perrísimas, el pasado fin de semana en Orlando, no estuvo llena y los videos demuestran que cada cual estaba por su lado. Paulina, haciendo alardes de su conocida prepotencia, le daba la espalda a Alejandra, mientras cantaban la misma canción.

No se sabe si la gira se completará; tienen más de 20 fechas anunciadas por EE. UU., concluyendo en Los Ángeles. Pero la gente no va a ver a cada cual por su lado. Alejandra, que como ella dice le vale madre lo que pase en Perrísimas, puede ser que no aguante a la “Chica dorada” mucho tiempo, pues de diva a diva no va mucho. ¡Ah!, y el productor que las vio en Orlando y quería traerlas a la Isla creo que desistió. Bastante perrísimas hay en la Isla como para traer dos más. ¡Juipiti!

¿Para quién es el fronte?

El más reciente video de Limi-T21 con Elvis Crespo en la canción Tiburona de arrancada es una mentira. Si miramos la identificación del mismo dice como videos del Pacífico. ¿En serio? Cuando veo la vegetación lo primero que me llamó la atención es el color de las plantas y, de arranque, pensé que era mentira, allá los verdes son más intensos y se lo manifesté al manejador de Limi-T21, quien se rió.

Pero peor aún, ellos en el comunicado que envían sobre el tema, escriben que lo grabaron en Miami. O alguien no estudió geografía o alguien confundió el Atlántico con el Pacífico.

El junte… umm… he escuchado mejores y si es quejarte que nunca los dejaron grabar juntos, quizás pudieron buscar un tema más pegajoso. No sé de quién fue la idea, pero creo que fue un tiburón quien se los comió… suavemente.

Llegará alguien más a TeleOnce

TeleOnce se ha convertido en el roba artistas. Hace varias semanas hicimos una lista y dijimos que faltaba alguien de Telemundo y no pasó una semana desde lo dicho al hecho. Así que hasta Finito cogió la pértiga. ¿Que él no sabía que le ofrecerían trabajo? … Ummm, él sabe más que eso. ¿Verdad nene?

Hay conversaciones para que antes del Día de las Madres otro talento brinque. O, por lo menos, eso estaban comentado varios ejecutivos en un restaurante de Guaynabo. Para más señas, el nombre del restaurante es el complemento el arroz blanco… Hello, gracias.

Malet, malet

Noti Uno tiene que trabajar rápido con su sonido y lo que sale al aire. Hay que ponerle monitores a los talentos para que escuchen lo que está saliendo al aire y no se formen las garatas que ni se entienden.

Hay problemas con el programa de la Lcda. Zulma Rosario y es una pena; se corta y ella sigue hablando. Hay que corregir eso ya. Emergencia para los ingenieros de Noti Uno.

Por otro lado, hacía tiempo que no escuchaba una tiraera como la que le están haciendo a Ada Monzón.

Para resaltar a Deborah Martorell, que es muy buena en lo suyo, no tienen que tirarle a Ada. ¿O me van a decir ahora que no es a ella a quien le tiran? De hecho, esa tiraera la hace el Departamento de Promociones, no Deborah.

Total, ambas han trabajado juntas y a la hora de la verdad hacen muy buen trabajo. Ambas son muy profesionales en lo que hacen, y el pueblo se lo agradece. Si no espere el próximo huracán. Hello, gracias.