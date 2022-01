Parece que los cantantes urbanos ya no prefieren a las boricuas a la hora de abrir su corazón. Desde españolas, cubanas, venezolanas y libanesas, entre otras, la mayoría son chicas que pululan con los cantantes, algunas escogidas para los videos, y allí llega cupido con la flecha. Lo bueno de esto sería saber qué pasa con los regalos que le dan a sus chicas cuando se dejan.

En el caso de las que han recibido vehículos en Navidad, como Aleska Génesis, la de Nicky Jam, esta no pasa desapercibida. Cuando llegas a un área en Miami con el auto rosa de Barbie, dudo que alguien no mire si viene la famosa muñeca. Aleska promociona en sus redes la panadería de su amado, la cual se especializa en comida venezolana y boricua. ¿Si se dejan hay que devolverle el auto? Umm.

Saca partido a su premio

Si alguien le está sacando partido a su premio de virreina de Miss Universe es la paraguaya Nadia Ferreira. Previo a llegar a su país estuvo en lugares sagrados de Israel con su familia. Siguió rumbo a Miami donde la gente de Telemundo le dio trato de reina y se asegura que podría ser una de las nuevas caras de dicha empresa.

En Paraguay, le dieron tremendo recibimiento y las autoridades en Asunción la homenajearon. Allí anunció que sería una voz fuerte para ayudar a las latinas.

No bien había llegado, agarró otra vez las maletas y llegó a República Dominicana. Los diarios de ese país la reseñaron indicando que había escogido Punta Cana para descansar y recibir el 2022. Vimos que aparece en las playas de Punta Cana y las fotos de despedida de año en un conocido hotel. O sea que en vez de promover a su país como destino turístico, está promoviendo República Dominicana, o por lo menos eso es lo que se ve. Alguien con mucho ingenio quiere llevar los turistas de Paraguay a República Dominicana. ¡Qué bien!

Miss Paraguay, Nadia Ferreira. ( Ariel Schalit )

Pero quien está bien querido con el gobierno del presidente Luis Abinader es el actor Vin Diesel. Su compañía One Race Films firmó un acuerdo en el 2021, para construir el estudio de cine más moderno del Caribe. La noticia se anunció desde el lugar donde actualmente se están construyendo los estudios. Vin Diesel ha dicho que el presidente es su hermano. El terreno donde estarán los estudios ha recibido apoyo total del gobierno para construir la infraestructura desde agua, electricidad, hoteles etc. Toda esta inversión del gobierno lo justifican con la cantidad de empleos que generará cuando se culminen los estudios y los turistas que visitarán el lugar.

Todavía recordamos cuando vinieron Marc Anthony y Jennifer y anunciaron los estudios de cine junto al gobernador Luis Fortuño, pero ya sabemos lo que pasó. Sal y agua.

Aclaración

Me llamó Betsy Rivera, relacionista del Distrito, para indicarme que la Lcda. Mariela Vallines, directora ejecutiva, no habló de 30 millones de televidentes, viendo la Despedida de Año por ABC. Ella habló de 30 millones en recobro de lo invertido. O sea, en gente que viajó a la Isla, pago de hotel, gastos en entretenimiento, comidas, etc., y obviamente la promoción recibida. Betsy me informó que seleccionaron ABC porque querían impactar a los residentes de Estados Unidos, no tan solo a los boricuas.