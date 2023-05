Llegaron “las mujeres liberadas” al concierto de Melina León el pasado viernes, cuando demostró que mantiene un registro vocal impecable y envidiable. A pesar de problemas con los “ear monitors” desde la primera canción pudieron solucionarlos, pero eso no deja de molestar y sobre todo quita la atención al artista.

Sin lugar a dudas, su potente voz se quedó con el recinto interpretando Cuando una mujer, que le quedó increíble al concluir la misma a capella. Las interpretaciones de otros tantos éxitos a lo largo de su carrera pusieron a bailar a la gente, muchos de los cuales usaron las dos pistas de baile tipo discoteca.

Pero fue desnudando su vida según interpretaba varias canciones que hilvanaron muy bien su trayectoria apoyados por fotos y videos de su vida personal y así pudimos conocer una Melina en familia.

Muy acertada la participación de Elvis Crespo, que dejó las batas para lucir impecable en etiqueta. Oscarito estuvo muy bien en sus improvisaciones, al igual que Gilberto Santa Rosa.

Para que no se colara entre los medios que Gilbertito estaría en el concierto solo incluyeron la letra “G” entre los invitados. Hasta los mismos músicos se enteraron a última hora en el ensayo que se trataba de Gilberto, quien haría dúo con Melina.

Y el sabor para el casi, casi cierre lo puso Plenéalo con Vamonos de fiesta. Los chicos de Iván Rivera se botaron caminando entre el público y poniendo de pie a los sentados. Inclusive, interpretaron el actual jingle de la Compañía de Turismo “Estoy enamorado de mi Puerto Rico”. Vestidos de blanco se veían regios.

Tanto los músicos como los coristas de Melina, muy buenos.

¡Ah! Y el éxito de Shakira, “Por tipos como tú”, a ritmo de merengue, fue cantada de principio a fin por la audiencia presente, quienes se mantuvieron de pie casi todo el concierto. Melina aprovechó varias ocasiones para bajar del escenario y compartir directamente con su público; eso a la gente le encanta. Muy bien.

El cierre con Mujeres liberadas dejó al público esperando más musica, pero a la salida tenían un banquete en el Distrito con Manolo Mongil.

Muy bueno el concierto y para los que vengan después de escuchar a Melina: trasplante de garganta, please. Especialmente para los que cantan con computadora o que ponen el micrófono hacia el público cuando ven que no llegan a la nota de la canción. Hello.

Un concierto diferente; muy bueno, en el que desnudó en el escenario su vida, que no ha sido fácil, pero el público hoy conoce mucho más a esta mujer que se adelantó a su época al ser atrevida e interpretar temas fuertes cuando otras cantaban canciones rositas. ¡Bravo, Melina!

Sin sorpresas

Tal y como adelanté hace varias semanas, la canción Eaea, de España en el Festival Eurovisión no tenía oportunidad alguna de ganar por el ritmo flamenco y una intérprete (Blanca Paloma) que no proyecta. Así que llegaron en el lugar 17, cuando el pasado año Chanel llegó tercera con la canción Slomo, más moderna con mucho ritmo y una coreografía digna de Jennifer López y sus videos.

Pero no invitaron a Chanel, para no demostrar que Ucrania ganó el año pasado por la pena de la guerra.

La gran favorita desde el principio fue la canción Tatoo, que le dio su segundo primer lugar a Loreen, representante de Suecia. Ésta había ganado el festival anteriormente. De hecho, contrario a otros países, la coreografía se basó solo en ella y efectos con luces. Mientras, otros países llevaron cantantes que más parecían payasos que participantes del festival musical más importante del mundo.

Y la participación de la Kalush Orquesta con Stephania abriendo el espectáculo no tuvo el impacto, ni la emoción del pasado año cuando ganaron. Hello, gracias.