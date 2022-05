La presentación de Ivy Queen en Vibra Urbana Latino, un festival celebrado en Las Vegas con algunos de los mejores exponentes del género, estuvo regia. “La Caballota” cantó sus éxitos, desde “Los doce discípulos” en adelante. Al concluir la gente no la dejaba ir. Con el cabello rosa, Ivy se quedó con el sitio ante miles de fanáticos que la ovacionaron. Del tiro está recibiendo proposiciones para presentarse en otras plazas importantes incluyendo los festivales de verano en Europa.

Bravo por “La Caballota”, que fue junto con Liza M una de las pioneras del género que ahora muchas chicas cantan y piensan que hay que pintarse el pelo para llamar la atención y casi sin ropa. ¡Ahhh!, aunque lo que cantes no tenga sentido. Qué mucho aprendieron en la escuelita de Ivy.

En Vibra Urbana Latino también se presentaron Don Omar -que en Puerto Rico esta bieeeennnn perdido-, Anuel, Jowell & Randy y Nio García, entre otros.

Waka, waka …

Me contaron varios amigos que ahora Shakira no comparte con sus compañeros artistas y el entourage de españoles con ella son un poco difíciles. Pero con un marido millonario que vende la participación de torneos de España en Dubai y le pagan millones, ella pensará que no hay que complacer a nadie. Creo que perdió la magia que tenía cuando comenzó, que era muy agradable, con un equipo colombiano que no eran nada de “choosie”. Olé

Ojo Nio…

Recomendación a Nio García. Amiguito, esto de meterse con abogados a arreglar la situación de tu contrato con manejadores no es Bueno. Aunque ahora pienses que si tu gente más cercana maneja tu carrera estarás mejor, puede ser un problema. En este momento, que cualquiera sale con un tema en menos de 24 horas, hay que ser cuidadoso que no te congelen y cuando vengas a ver te han pasado el rolo. Ojo, los abogados son buenos pero mira cuanto tiempo tardó en el caso de Don Omar y Pina.

Por experiencia propias sé que algunos tribunales son sueros de brea y cuando vienes a ver te quedas con los deseos de cantar y crear cosas nuevas.... pero la guagua pasó. Ojo; arregla rápido por lo sano, paga poco a poco lo que te piden y saldrás mejor sin congelarte. Dale, voy a ti.

Vico C sigue pega’o

Vico C está guisando mucho. No tan solo en Argentina donde estuvo presentándose, sino en otros países que antes no lo llamaban. Hablé con Sonia, su esposa, y me comentó que lo llaman de todos lados para presentaciones importantes. Una de ellas el Festival de Puebla donde hay varios géneros y Vico será el portaestandarte de la música urbana. Por lo que vi será una de las figuras más importantes del evento en el cual se esperan miles de personas, en el mes de julio. El festival podrá ser visto por las redes y durará dos días. Hello, gracias.

La hamaca de …

Esto de ir a comprar artesanías con amigos es un arma de doble filo. Resulta que Sonya Cortes compró algunas artesanías, entre estas una hamaca. Ella estaba junto a PJ Sin Suela y este se mostró muy amable para cargársela. Hasta aquí todo bien.

Perooo cuando Sonya llegó a su casa se dio cuenta que no tenía la hamaca. Así que no dudemos que sin querer, y por ser caballero, ahora esté PJ en la hamaca de Sonya, en el balcón de su apartamento. Como dirían en Ceiba… Such is life.

Carteros a la carga

Los carteros están de plácemes pues un nutrido grupo de artistas grabó el comercial exhortando a las personas a que donen comida para las 171 fundaciones sin fines de lucro, en la campaña que harán el próximo 12 de mayo.

Entre los artistas que grabaron el comercial están Melina León, Walter Soto León, Sugey Lamela, Ivonne Orsini, Ramón “Gato” Gómez, Jorge Gelpi Pagán, Melwin Cedeño, Francis y Celimar Adames.

Me dicen que cuando estaban grabando quien se quedó con el comercial fue Ackerly Cedeño con sus ocurrencias. Por otro lado, a Luisito Vigoreaux lo identifican como “influencer”. Ujum

Así que ya sabe, a ayudar a los carteros dejando la comida en su buzón el 12 de mayo y, por favor, no done comida expirada pues otros años lo que han hecho algunas personas es limpiar los closets de esta forma. Malet, malet.