Muy buena la selección de Jennifer Colón como la nueva soberana de Puerto Rico para Miss Universe.

Aunque en México la queja es que lo de la inclusión y aceptación de chicas que hace tres años no podían concursar es solo para llamar la atención, la llegada de la nueva soberana boricua pondrá a muchos a mirar si aumentar la edad es lo que la gente quiere. Ya veremos.

Se nota que Jennifer es esteticista ya que su piel en televisión se ve divina.

Conozco a Jennifer desde que participó en el certamen de Miss Universe ganado por Mayra Matos cuando Magaly Febles tenía la franquicia en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Luego, cuando se hizo novia de Elan Allende tuve la oportunidad de compartir con ellos en la casa de Fernando en Dorado varias veces. Mientras estaba casada, los medios informativos la llamaban Jenny; así se conoció mientras formaba parte del grupo musical Shambayah junto a su entonces esposo y su cuñado. Grabaron su primer tema que fue “Al derecho y al revés”.

De hecho, la vida de Elan era prácticamente la música, componiendo y creando música para otras personas. Además, participó en una serie para Bravo de los llamados telerrealidades de familias. Jennifer aparece en la portada de los discos y en el material publicitario de The Allende Dynasty, donde aparece junto a su entonces marido.

O sea, que ella no es ajena a las cámaras y sabe aprovechar cada minuto que está frente a ellas.

Gente cercana a los Allende comentaron que se habían casado muy jóvenes y que no habían aprovechado la juventud, pero ahora vemos que Jennifer tiene un segundo aire para disfrutar su vida con sus niños y en lo que siempre le ha gustado.

Una de las ventajas que tendrá es que Fernando es muy querido en México y su ex suegra Marie Mediavilla es una cotizada productora de realities y de participar en programas de “rich and famous”. Hello, gracias.

Además, ella vivió en Mexico mientras grabaron para la televisión parte del reality. Ya veremos cómo el público la recibe.

Lo que no entiendo es cómo Génesis Dávila no entró ni en el top 15. Creo que si hubiera llegado a las cinco finalistas ppudo haberse quedadao con la corona. Sabemos que es muy inteligente y el haber participado en otros certámenes le daba ventaja con los nervios y con los jurados. Posiblemente una mano siniestra no la quería. Adivina adivinador… ¡Ujum!

PUBLICIDAD

Tremenda promoción

El cantante colombiano Fonseca grabó en las playas de República Dominicana su nuevo video, el merengue “Pedacito de playa”.

Apoyado por algunos músicos de 440, el colombiano grabó en Punta Cana. El disco se llama “Tropicalia”.

Lo que me comentaron es que la gente que tiene a su cargo los incentivos para motivar a los artistas a grabar en dicho país son muy agresivos. Con las alternativas y bajando costos consiguen promoción gratis. Fonseca, un artista colombiano que en su país tiene playas bellas, fue a Punta Cana y allí cantó su merengue.

Nada, nada, que entre Marc invitando en sus canciones a visitar Punta Cana, donde tiene una casa, y ahora Fonseca, la realidad es que el equipo de Turismo de dicho país sabe hacer las cosas.

Una pena que la mal llamada Corporación de Cine de Puerto Rico no ayude a la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Con la experiencia de “Despacito” -grabado en La Perla- se debió seguir esa ruta de videos musicales, Pero como que no era importante. Una pena. Hello, gracias.