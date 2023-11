Comienzan los cambios en la radio a raíz de la última encuesta. Mientras unos suben otros caen, estrepitosamente. Un conocido ejecutivo radial podría tener sus días contados, aunque me confirman que su contrato dura hasta principios del próximo año.

Pero no sería ni el primero ni el último en salir con contrato en mano. Le pagan lo que queda de contrato y adiós piojito. Este no será el único que salga; se dice que el vicepresidente de ventas de un conglomerado de radio está con un pie fuera de la empresa. Es muy conocido, pues está en las noticias a cada rato, y solo está esperando un gran evento que hará la empresa para decir que se retira. Ummmm. Como lo conozco bien dudo que sea por su voluntad que se vaya. Me parece que la decisión vino de los dioses del Olimpo.

Pero los cambios también llegarán a Salsoul. Diane Ferrer, quien junto a Jesse Calderón animan parte de la programación diaria, cambiarán de horario. Todo tiene que ver con que Diane, que ahora es una de las solteras codiciadas de la televisión, tiene conflicto de interés en el cambio que hizo Wapa y no puede animar en el horario que tenía pues conflige con sus nuevas funciones en el canal. Así que hay cambios, peeroooo será sustituida en ese horario por Joealis Filippeti, quien también estuvo en dicha empresa y haría su come back.

Mientras, Uno Radio sigue celebrando su crecimiento y el anuncio que tiene en contra de WKAQ no es nada nuevo, pero parece que estaban locos por tocar a Rubén Sánchez o darle un bimbazo. Nada más que Rubén, que precisamente fue director de Noti Uno y de allí se lo robaron para WKAQ hace años luz. Hello, gracias.

¿Que pasa con Marc?

Marc Anthony está teniendo problemas o sus fanáticos se sienten decepcionados por la cantidad de canciones que interpreta en sus espectáculos. El cantante no llega a una hora de show; eso pasó en Puerto Rico, Uruguay y más recientemente en México.

“Pague por cinco boletos; toda mi familia quería ir. Comenzó el show y él estaba medio ronco y por lo menos 20 minutos tuvimos que aguantar una parte donde puso a los músicos de la percusión a tocar como hacían los salseros viejos cuando se cansaban de cantar. Eso ahora no funciona, la gente paga por escucharlo a él. En su caso no llevaba ni 30 minutos. Luego, después de dos canciones más puso a otros músicos también a tocar solos que a nadie le interesan. Tú no vas a ver a un trompetista, pagaste por Marc. Cuando vienes a ver, si cantó una hora pues fue mucho”, aseveró un empresario en Puerto Rico.

Los comentarios en otros países son los mismos: un muy show corto y que da más tiempo a sus músicos que a lo que él canta. Todavía le quedan presentaciones en México y Argentina, veremos si es lo mismo.

De que esté ronco no es nada nuevo, pues en Puerto Rico hace algunos años tuvo que cancelar por problemas en su garganta. Ojala y se cuide más. El público paga bastante por verlo y lo menos que esperan es que haga un buen show y su voz esté impecable. Marc tiene que cuidarse.

Iba a ser Miss Guaynabo

Ahora que Dayanara Torres está nuevamente en la Isla han surgido anécdotas y situaciones que le ocurrieron a la ex Miss Universe y una de las más queridas del País.

Sucede que un conocido promotor fue en una ocasión donde el fenecido alcalde de Guaynabo Alejandro “Junior” Cruz para venderle la idea que esta chica muy bonita sería una excelente representante de la cuidad de cinco estrellas. Pero Junior dijo que no, que quería una chica de Guaynabo y fue Buzo Rodríguez, alcalde de Toa Alta, quien más ayudó a Dayanara y sus promotores y ésta le devolvió con creces la promoción a su pueblo. De hecho, gente que no sabia dónde era.

De hecho, Dayanara hasta le regaló memorabilia de su paso por Miss Universo que aun es propiedad de la familia de Buzo. El amigo que me contó la historia asegura que Junior se arrepintió de no haberla seleccionado. Pero... such is life!