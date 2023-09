Me comentaron que los galardones de Wisin y Yandel, y Ednita Narario serían movidos de las paredes del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en los próximos días. El Coliseo que una exgobernadora quería implosionar ha dejado millones de dólares largos y Wisin y Yandel, junto a Ednita, tienen récords de mayor asistencia a sus conciertos.

Por ello, Jorge Pérez, el jefe máximo de dicha facilidad, les entregó los reconocimientos a estos artistas, que estaban ubicados a la entrada de los camerinos o backstage.

Verifiqué si los premios serán removidos del lugar donde están y Pérez me indicó que también sacaron las fotos de los diversos artistas que se han presentado en dicha arena durante los pasados años y que estaban en los pasillos. Según me dijo, los cambios incluyen pintar las paredes e incluir en un sitio especial los reconocimientos de Wisin y Yandel, y Ednita.

Jorge me indicó que había tratado en varias ocasiones de comunicarse con los artistas, pero ellos no habían contestado. Hello, Wisin… ¿Tanto trabajo tienes?

La realidad es que Jorge reconoce que si otro artista llega y rompe los récords de éstos, pues hay que cambiarlos.

Sobre la posibilidad de que ese artista sea Daddy Yankee, aclaró que eso no sería este año, pues la cantidad de fecha separadas para sus conciertos -por lo menos este año- no superarían las de W y Yandel.

“Este año no. Ellos tenían más fechas y entregaron algunas que ya llenamos. Por eso te digo que para el 2023 no será posible”, aseguró.

O sea, que como dice mucha gente, hay que esperar a que Pina salga de prisión para que la gente quiera ver lo nuevo de Daddy. Aunque hay que decir que éste es muy cuidadoso con sus espectáculos y muy profesional.

Así que aclarado pues. A Ednita y a Los Extraterrestres los cambian de pared en el Choliseo, pero NO los quitan.

Corre y corre

En Tele Once como que no les cayó bien a algunos la llegada de ejecutivos de Wapa al edificio de Guaynabo. En ese edificio están las facilidades de WKAQ Radio AM y FM, y ahora dicha empresa es de Wapa.

Me dicen que uno de los primeros en llegar a Wapa TV y salir en la pantalla fue Gustavo Vélez, quien tiene un programa en la AM. Se asegura que desde hace tiempo éste quería estar en televisión y parece que se le dará. Pero tiene que tener cuidado, pues todo se refleja y hay ocasiones que está tan molesto en su programa de radio que suena a maestro regañón y uno cambia de programa. Así que Gustavo: calma, que todavía esto no ha comenzado.

Mientras por los predios de Noti Uno se comenta que Normado Valentín podría cambiar de radioemisora, pero verifique, que hay contrato. En televisión por lo menos le queda un año. Así que los que pensaban que Normando sustituiría a Jorge Rivera Nieves en Telemundo, sepan que la situación no se ve fácil. Aunque a Jose Cancela, presidente de Telemundo, no creo que le moleste el brinco.

¡Ah! Y dicen que Dianne Ferrer, Julio Rvera Saniel y cualquier otro que esté en otras radioemisoras tendrían que salir de las empresas que están ahora y mudarlos a WKAQ AM o FM. La pregunta es, ¿dónde ganan más, en radio o televisión? Ummm...

Por lo menos sé de dos programas de radio de la banda AM que los montarán en cohetes y por más que griten nadie los escuchará. Así que esto apenas comienza. Quítate tú pa’ ponerme yo.