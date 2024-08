Este país va de fiesta en fiesta y son pocos los que se molestan. Por ejemplo, para la semana o mes de la prensa hubo cambios de programación de algunas radioemisoras, tanto de música como de noticias.

Los brincos o salidas de personalidades de la radio para sus casas o sus propios medios -ya sea en redes o canales- lo que ha hecho es diversificar escuchas. Eso es bueno y no tan bueno por el asunto de los aumentos que ganaban, o no ganaban, en otras compañías. No es lo mismo un peso en el bolsillo que dos proyectados para ganar. O sea, que los chavos llegarían a tu bolsillo no era tan seguro.

Se dice que los cambios en SBS y la llegada del señor Eduardo Cancela le dará un nuevo giro a esa empresa que se caracterizaba por bailar y cantar al son de Víctor Roque, que como sabemos le vende un límber a un esquimal. Víctor no tan solo es un músico reconocido -recordemos a Víctor Roque y la Gran Manzana-, sino que es muy hábil en los negocios. Con su simpatía, usted le compra lo que sea y después se entera.

Así que la llegada de Cancela a SBS será una caja de sorpresas. Aunque por el tiempo que ha estado con SBS Miami no será un cambio drástico, pues ya conoce cómo se bate el cobre en SBS Puerto Rico. Ya veremos si consigue que algunos de los talentos que se fueron regresen o si gente nueva en el ambiente quieran dar el salto. Ya veremos si la pértiga es flexible o por el contrario se parte y no da más. Será cuestión de esperar.

Por otro lado, están anunciando nuevamente al exrepresentante Leo Díaz Urbina. Muchos pensaron que lo habían botado por lo fogoso que es, pero no.

En el caso de la celebración de los 70 años de la televisión se notó la falta de Edgardo Huertas (q.e.p.d.), quien tenía ese especial de televisión y su gran interés era hacer algo memorable. Quizás por incluir prácticamente a todos los talentos de Wapa se perdió la esencia de lo que me había dicho Edgardo que haría. Pero todo sea por la celebración de los 70 y siguen cumpliendo.

Vienen más...

Lo dije, que nos darían “realities” por ojo boca y nariz. Ahora es nuevamente Telemundo con el reality de los 50. Creo que el de Turquía, actualmente en pantalla, no es tan impresionante aunque tiene unas vistas espectaculares. Se ve más como un reality viejo y no con juegos o situaciones tan llamativas. Ya veremos.

Me dicen que mi buen amigo Julián Gil ha estado mal con su rodilla, pero lo más que lo ha afectado es caminar tanto sobre la arena, obviamente aparte de los retos. A él le encantan los retos, pero si sale del programa es porque su salud es primero. El lío es que salió de Univisión para este programa y si sale del programa de Telemundo mal lo veo, a menos que no se invente una de esas cosas raras que hace. No lo dude.

¿Y los anuncios?

Me encontré con varios amigos de una conocida agencia de publicidad que han trabajado en campañas políticas y están asombrados por la lentitud con que se están moviendo los anuncios de los políticos.

Las redes se han llevado a muchos políticos y con $15 mil o $20 mil puedes tener una campaña de publicidad, por lo menos para que la gente los conozca. Ya no hay miles largos ni para radio ni para tv. O sea, que por lo que veo, el bombardeo será de mediados de octubre en adelante, tipo primarias, que en los últimos días fue que pasquinaron medio área metropolitana y les funcionó.

Y hablando de primarias, los candidatos que perdieron deben limpiar el área donde pasquinaron y sacar sus fotos. O es que son narcisistas y las dejan para verse. Ujum.

Perdieron, pero la foto sigue en su sitio en plena ciudad. Hay que limpiar y sacar cuanto afiche quedó y que ya no tiene razón de ser, pues el pueblo no los respaldó. Solo es un estorbo visual. Hello, gracias.