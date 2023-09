Siguen los robos de Wapa a TeleOnce. Aunque esta semana se anunció la salida de una telerreportera de TeleOnce hacia Wapa, el robo que podemos llamar más impresionante por lo que envuelve es el de Erika Martínez Lee, la productora general de Noticentro al amanecer para TeleOnce.

Hay que recordar que Jenny Suarez, la directora de Noticias, salió de Wapa y fue pupila de Kike Cruz, quien fuera VP de Noticias de Wapa, y salió de allá para ir a “descansar”. ¡Ah! Pero cero descanso. Se fue a “descansar” a TeleOnce con un contrato como consultor del departamento de Noticias. ¡Tremendo descanso Kike! Hello, gracias.

O sea, que el noticiario de Tu mañana o como finalmente lo llamen tendrá no tan solo a María del Carmen como ancla, como habíamos adelantado otra robada de Wapa, ahora también a Erika, quien es muy creativa y profesional. Por supuesto, la que se llevó desde hace tiempo fue a Sonia Valentín. Sonia tendrá una sección en el programa y me dicen que Jessica Palm estará a cargo de un segmento de modas. Se habla de alguien de los llamados esotéricos y no dude que ahí aparezca Andrew Álvarez, aunque el nombre de él es como un chisme de pasillo y no está confirmado. ¡Sopla!

De otro lado, la mayoría de los integrantes de Guerreros están sin trabajo, pero me enteré que Jeffrey está haciendo una campaña para un plan de salud. Juípiti

Lucero y Mijares juntos…

No sé si los Alarcón dueños de SBS quieren comenzar a traer espectáculos de los llamados artistas de la vieja guardia a Puerto Rico. Pero me es muy raro que la música de Lucero y Mijares esté sonando más que cuando ella protagonizaba telenovelas o él estaba pegado en Mexico y Centroamerica.

Aunque ninguno de los dos ha llenado Coliseo alguno en Puerto Rico, y no creo que lo hagan, a algunos no les molestaría verlos en el Coca Cola Music Hall, pues el Centro de Bellas Artes de Santurces es pequeño y el productor o vende los boletos bien caros o pierde dinero.

Otro gran problema de estas figuras es que aunque su show sea bueno es un riesgo. Y una cosa no tiene que ver con la otra.

Por otro lado, las exigencias de algunos caen en lo absurdo o ridículo. Piden toallas negras nuevas, alcohol de tal marca para tomar (normalmente la más cara) y hasta -tipo Jennifer López- velas de vainilla en la habitación del hotel. Hello, gracias.

Pero desde que Lucero rompió con Michel Kuri se ha visto más con Mijares que cuando estaban casados y a la gente esos “comebacks” les encantan.

Ganar no es sinónimo de...

¿Qué va a pasar con Madison Anderson? Desde que ganó La casa de los famosos (Telemundo), aparte del recibimiento, parece que los $200,000 se los está gastando en México con Pepe. No sé, pero hay algo que no me cuadra. ¿Ella lo está manteniendo? Umm...

Si sé que hay mucha gente cercana a ella que entienden que está perdiendo su momento. Tanto batallar para…

No la quieren ver

Los millones de seguidores que tuvo Wendy Guevarra en las redes sociales para ganar el “reality” La casa de los famosos - México no se ha traducido en venta de boletos para sus espectáculos, teniendo que cancelar los dos primeros y del tercero, que será en el Distrito Federal, donde viven tantos millones de personas, todavía le quedan espacios.

Aunque todo apuntaba a que Poncho de Nigris ganaría -y así lo confirmaba un papel de producción de como quedaría finalmente la final-, Wendy se tiró a mucha gente en el bolsillo y ganó. Pero hasta ahora, a pesar de reír y decir que es trans, no ha demostrado más talento.

Pero a ella le vale madre la venta de boletos o que los lugares estén vacíos, pues dice que ya le pagaron. Así que habrá que ver si los productores se conforman con perder miles largos o termina Wendy con dinero, pero sin fama ni carrera. ¡Wao!