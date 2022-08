Los cambios que están sonando para Miss Universe, y algunos que ya están aprobados, deja mucho que desear de un certamen de belleza. ¿Qué le pasa a Paula Shugart, la presidenta de Miss Universe Organization?

Por un lado usted es candidata y puede estar desfilando al lado de una chica que tenga ocho meses de embarazada, viuda o que esté casada. Imagínese, si el bebé se adelanta mientras desfila en la pasarela seré “Bebé Universe”. Dios mío, están locos.

Cuando comenzó el certamen en el 1952, la idea era hacer un concurso en que los trajes de baño fueran los protagonistas y, por ello, una marca muy famosa en ese momento creó Miss Universe. Al pasar de los años, en algunos lugares ni han permitido que desfilen en trajes de baño y esa parte se graba. Hay varios países que eso se hace para evitar problemas, mayormente con la religión que profesan.

Pero el que alguien esperando un bebé sea Miss Universe, eso desvirtúa lo que se hizo originalmente. Alguien creo que está fuera de lugar. Si se quiere un certamen de madres embarazadas, perfecto, tienen derecho, pero el desvirtuar lo que hemos visto hasta ahora como que no.

Imagínese a Dayanara Torres desfilando con una barriga de seis meses o a Zuleyka Rivera; digo, solo por mencionar algunas.

¡Ah!, la mejor madre de todas, mi querida Amelia Vega, Miss Universe República Dominicana, creo que es la reina latina que más niños tiene. Su esposo es el baloncelista de la NBA Al Horford. Amelia actualmente está embarazada. Imagínese, Amelia podría ser Miss Embarazo Universe. Qué cosa más increíble. Cómo dañan las cosas.

No sé si es para llamar la atención lo que han hecho o pretenden hacer un reguero. ¿De vedad lo harán?

¡Ah!, pues vamos a buscar viudas, divorciadas, etcétera. Si es por llamar la atención, pues que Dios los ilumine.

Lo que para algunos podría ser de chicas jóvenes, ingenuas o tímidas, ahora será hasta con fuegos artificiales y todo. No way.

Mientras, Miss Mundo seguirá igual, pero después del desastre en Puerto Rico la aureola de grandeza se le fue. Y los dimes y diretes se acabaron, no se han escuchado para nada y dejaron a Stephanie del Valle desacreditada, lamentablemente. Such is life.

¿Qué pasó con los Del Valle y los demás que iban a demandar? No han sonado para nada. Con el momento de euforia se dijeron de todo, los dimes y diretes que a largo plazo no resolvieron nada y la transmisión mundial, ni me quiero acordar.

Querían champagne con presupuesto de mabí.

Jose Santana y Ángela lo lograron

Bueno, José Santana está loco con Sergio, el primer retoño del presentador de Noticentro al amanecer. José es divino y en los más de cuatro años que trabajamos juntos, conocí a un gran ser humano y a su esposa Ángela. Ambos hacen una pareja divina y ahora con Sergio se completó la familia.

Durante mucho tiempo acariciaron la idea de ser padres y me consta que hicieron muchos, muchos sacrificios para conseguirlo. El tiempo es perfecto y ahora llega el bebé. Qué bueno. Sergio, bienvenido a un hogar de amor y paz. Tienes unos padres maravillosos. José, ahora sí que vas a romper noches… ja,ja.