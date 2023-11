No quería escribir sobre Miss Universe, pero no puedo dejar de pasar por alto lo más reciente que hasta ahora nadie ha dicho, y es un secreto bien guardado.

La dueña de Miss Universe ha estado en conversaciones con empresarios a los cuales les interesa obtener la franquicia de Miss Universe en diversos países. Entre esos países se encuentran Puerto Rico, Venezuela y Panamá.

Ya eso de dejar que un canal de televisión diga qué se hace o qué no se hace en el certamen pasaría a mejor vida, y desde hace tiempo se comenta que Wapa no le sacaba la cantidad de dinero que invertía en el certamen. Además, que el ple ple que acá se ve por Wapa y en Estados Unidos en Telemundo como que no way.

De hecho, Telemundo Estados Unidos rompió récord de audiencia volviendo a demostrar que la mayoría de los seguidores del certamen son latinos.

Pero los rumores de pasillo, y no creo estar lejos de la realidad, aseguran que el cambio se dará tipo Miss Universe Lupita Jones. Gracias, pero no gracias. Esto es un negocio y lo que buscan es dinero para cuadrar cuentas, sedes que aporten mucho dinero y que la organización gaste lo menos posible.

Además, que quien compre la franquicia no tan solo consiga el dinero de empresas privadas, sino que esté conectado con el gobierno y se lleve bien con los canales del país.

Mis fuentes aseguran que todavía no han firmado oficialmente. Perooo, todo tiende a indicar que será Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, a quien los nuevos dueños seleccionarán para que tenga la franquicia de Miss Puerto Rico Universe, o si le cambian el nombre. Lo importante es que la chica seleccionada sería nuestra representante en el próximo certamen de Miss Universe a celebrarse en noviembre en México.

Así que Carlos Bermúdez Urbina se convertiría en el “Zar de la Belleza de Puerto Rico”, y no dudo que Osmel Sousa, quien es muy amigo, esté en su equipo. Hace una semana los compañeros del programa de radio de la ex Miss Universe, Denise Quiñones, dijeron que ella volvería a trabajar con la franquicia, pero ella, rauda y veloz, cambió el tema. Todo terminó en risas, pero ella no lo desmintió. Ujum.

Habrá que ver qué hacen en Venezuela y si finalmente Wapa aporta más dinero que los empresarios que están detrás de Miss Universe Puerto Rico, aunque dicen que eso está casi, casi planchado.

Faltó tela

Zuleyka Rivera dio una muestra de chabacanería y mal gusto con el traje que utilizó para su compromiso. El traje es digno de un show de cabaret, jamás para un día memorable y que la sacó del mercado de las solteras, como escribió. UJUM

A Zuleyka el buen gusto se le fue, o quizás para no tirarle todos los mochos a ella, la diseñadora se quedó sin tela. De hecho, debido al escote, cuando levantaba la copa, dejaba poco a la imaginación. Sin lugar a dudas el traje más charro que hemos visto en mucho tiempo. Ella, que normalmente está siempre divina, en esta ocasión la vistió su enemigo. Si a ella le gustó, fine, pero no me diga que estaba bien. DJ Luian estaba impecable, lo que contrastaba más con el traje de Zuleyka. Hello, gracias.

En la capital

Este fin de semana en México hubo un concierto con exponentes urbanos, de reguetón en la capital mexicana. En el Flow Fest se presentarían Tito Bambino, Tego Calderón , Ozuna, Manuel Turizo y Piso 21, entre otros.

Por lo menos más de 150,000 personas verían a los boricuas, pues dicen que estaba todo vendido. Nada, nada que acá quizás no llenan a ese nivel por falta de lugar adecuado, pero allá sí y la música urbana sigue creciendo donde antes ni permitían incluirla en la radio. Such is life.