Carlos Torres, el ex guerrero y actual coanimador de “Pégate al mediodía” (Wapa), anda entre gorrito y sombrerito en pleno programa. Como él mismo anunció, se hizo un tratamiento en su cabeza; como dicen por ahí, se sembró cabello.

¡Ah!, pero debido a que la cirugía es delicada, por ello no puede estar expuesto a las impurezas del ambiente, ni a coger quizás una bacteria, de las muchas que hay por ahí, así que los gorritos son sus mejores aliados… por ahora.

Si lo ve con una abundante cabellera ya sabrá que el tratamiento dio el resultado que él esperaba. Juipiti.

Mucha música y sin escándalos

El 23 de noviembre Joseph Fonseca presentará en YouTube el concierto celebrado en el Coliseo de Puerto Rico. En el mismo, el intérprete canta desde merengue -que es su fuerte-, bachata y baladas que tanto le gustan, como los éxitos de José José.

Así que previo al pavo aproveche, y si no lo vio en el Coliseo, vale la pena, pues canta sus éxitos y tiene invitados de lujo.

En enero, Joseph estará de gira por Costa Rica, uno de los países donde más se presenta. Desde el super éxito “El caballito de palo”, tema que utilizan los ticos hasta en los rodeos, este no se ha dejado de escuchar y se presenta en los lugares más importantes de San José, la capital de Costa Rica.

Nos alegramos del éxito de Joseph, uno de los cantantes cuya imagen no ha sido lacerada para nada; al contrario… súper clean . Éxito.

Yo soy Valentína

La relacionista y motivadora Cindy Villarraga acaba de presentar su primer libro “Yo soy Valentina” para mujeres soñadoras… y hombres también.

“Valentina” es un personaje creado por la escritora donde unifica características de amigas, amigos y propias.

Según Cindy, la idea de escribir este libro fue para ayudar a otras personas, que por estar pendientes de trabajar y trabajar… se les olvida soñar.

“Admiro a la mujer que es valiente, pues hay algunas que tiene una pobre imagen de ellas mismas y el lector se puede identificar con ‘Valentina’. La gente no sabe cuánto valor tienen y hay veces que por el bullying, la autoestima está en cero y tiene una pobre imagen en la calle. No saben cuánto valen, cuánto valor tienen; en otras palabras, por las turbulencias, los divorcios, los problemas del hogar, etcetera, no se valoran”.

Cindy hizo un acuerdo con una editorial mundial y comenzará a viajar a Colombia a presentar su libro, que según alega en la Isla se ha vendido muy bien y ha sido bien recibido en otros mercados.

“Esta editorial lo está vendiendo en Europa, Suramérica y en Estados Unidos. El libro es fácil de leer y la idea es que la gente se identifique con ‘Valentina’, coja el valor de esta y se dé cuenta que hay que valorarse día a día y cómo hacerlo. Mientras alguien de los que lea el libro aprenda a valorarse esa será mí un éxito y una ayuda a alguien que lo necesitaba”, concluyó.