Desde la muerte de Paquita la del Barrio, se mencionaba que, la cantante argentina Cazzu sonaba a que podía ser la sucesora de la mexicana. Dicho y hecho. Las presentaciones de Cazzu, a quien llaman La Jefa, ha impactado tanto que apenas concluyendo su gira del 2025, ya anunció la del 2026.

La ex del mexicano Cristian Nodal ha tenido tanto impacto que sus cuatro funciones del 2026 se están vendiendo como pan caliente. El público canta a todo pulmón sus canciones.

Dicen que unos pierden y otros ganan, y en el caso de Cazzu lo que ha hecho es ganar con la situación de Cristian Nodal con Ángelica Aguilar, quien para todos los propósitos es la villana de la historia.

Una chica joven, bonita, con una familia muy importante en su país y le “quita” el padre a una niña de meses. O sea, que los bares de “despechadas” están al palo con Cazzu, quien en menos de un año se ha hecho superfamosa y la cuenta de su banco engorda.

Para acabar de completar, la argentina no deja que le den de codo ni permite que escriban o difundan mentiras sobre ella y su hija Inti, y ha radicado demandas por difamación. Actualmente está involucrada en otra demanda, esta vez en Jalisco, México, contra Cristian. Así que con ella no te metas.

“No te deseo el mal, pero te va a engañar con otra...”. Ya veremos si la profecía de Cazzu en su canción se cumple. Ummm.

No a las turcas

Vuelven las telenovelas latinas a tratar de acaparar la audiencia en varios países donde las tucas se impusieron.

En Chile, la telenovela “El jardín de Olivia” lleva meses y meses dando vuelta en la misma noria. En el caso de Estados Unidos, acaban de estrenar en Univisión la tercera versión de “Soy tu dueña”, pero en este caso la telenovela lleva por nombre “Domenica Montero”, estelarizada por Angelic Boyer.

“Soy tu dueña” fue uno de los más grandes logros televisivos de Fernando Colunga y Lucero, quien gracias al programa “Juego de voces” pudo retomar su carrera de cantante por Centro y Sur América.

Aunque en Puerto Rico “El señor de los cielos” tuvo mucho impacto por su protagonista Rafael Amaya, a su salida la telenovela no fue lo mismo. En Estados Unidos la nueva telenovela de esta serie se llama “La dinastía Casillas”, pero “Domenica Montero” se la llevó en el rating.

Le pasó lo mismo que a la telenovela turca “La hija del embajador”, que cuando sustituyeron a Neslihan Atagul por enfermedad, Tuba Buyüküstün no funcionó, no empece a que ésta había trabajado con su protagonista Engin Akyuret en “Amor de contrabando” y trataron de empatar la pareja otra vez. Pero, no way.

Salsa fría...

Gilberto Santa Rosa es una de las grandes figuras de la empresa Starlight en Europa.

Los músicos de Gilberto habían ido en varias ocasiones a España, pero mayormente durante el verano. Me dicen que en su actual viaje por la Madre Patria estaban de ataque con el frío, pero con la salsa se calienta en Madrid medio mundo.

Emmanuel y Manuel Mijares son otros de los artistas que están guisando en España de la mano de dicha empresa.

De hecho, ya están anunciando un concierto de Nicky Jam en verano junto a la ganadora del tercer lugar de Eurovisión hace dos años, la cubana nacionalizada española Channel.

Así que Nicky se unirá a Joseph Fonseca, Jerry Rivera y varios boricuas más en las galas de verano 2026, donde los nuestros guisan mucho. Muy bien.