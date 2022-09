El chico de San Lorenzo, Chayanne, está siendo señalado por algunos medios como que se hizo una operación estética en su rostro. Los cambios de antes y después que le han publicado en revistas y hasta los videos dejan ver que algo pasó.

Inclusive se comenta que cuando anunció que va a apoyar a su hija en su carrera como cantante, lucía hinchado por lo que debió haber esperado para hacer el anuncio.

¿Quién la pagó? Pues gente, si se siente bien con lo que se hizo, si se hizo algo, pues bien por él. Pero aquí aceptamos que medio mundo haga algo, pero si es alguien de aquí lo mondan como guineo.

Total, lo ideal es que estuviéramos hablando y felicitándolo por lo mucho que ayuda a Puerto Rico en momentos de huracanes y momentos difíciles, pero que yo recuerde… no lo he visto. Ummm

Oficial: cero operación y no hay devolución

Después que quería el dinero del reality “La casa de los famosos” (Telemundo) para el tratamiento médico de su hija y operarla, la actriz Ivonne Montero anunció que no hay cirugía y que los médicos la han encontrado mejor. Su hija, supuestamente, tiene un tumor en la nariz y, al entrar al reality, la artista decía que había que operarla. Ahora que consiguió el dinero, pues no hay operación.

Así que los que no la soportan le han caído como pandereta. Los demás dicen que ella no tiene que devolver el dinero del premio. Pero que le sirvió la enfermedad de su hija a la hora de tener más apoyo, pues claro que sí. ¿O alguien lo duda?

¡Bravo!

El pasado lunes mencionamos en esta columna la situación surgida con los boletos que compré para ver “On Your Feet!” , pero todavía me falta más a lo que había vivido ese viernes en la mañana en Bellas Artes de Santurce al buscar los boletos. ¡Ah!, no por los empleados del Centro, sino por la gente de la producción que quizás, por falta de experiencia, no sabían qué hacer en momentos de huracán y cancelación de funciones. Ujum.

Llegamos el domingo a la única función que darían en todo el fin de semana; por la fila y la cantidad de público entendíamos que la Sala de Festivales estaría llena.

La obra comenzó 15 minutos tarde, pero eso no fue todo, los pasillos estaban llenos y quedaba gente sin sentarse. No habíamos visto nada todavía…

Comienza la obra y en la segunda canción se detuvo la misma. Una voz dijo que había problemas técnicos. ¿Que qué? Pagaste para ver una obra con problemas técnicos. Hello.

De momento se abrieron todas las puertas de la sala y entraron más de 100 personas a los asientos que quedaban estaban vacíos. Esa gente posiblemente era la que se había quedado “tomando agua” en el lobby. Juipiti.

No quiero pensar que paralizaron el primer acto para dejar entrar a personas que llegaron tarde. No, no. Eso no hubiese pasado bajo la dirección de Carmen Junco, quien dirigió el Centro durante sus años de gloria.

Pues bien, la gente entró y, curiosamente, el problema técnico se resolvió. ¡Qué bello es todo!

¿En serio? ¿Solo duró en lo que la gente entró? Wao.

¡Ah! y gente saliendo y entrando en plena obra sin esperar ni aplausos, ni nada, y los ujieres…

Gracias a Dios que todo el elenco dio el máximo. Denise Quiñones, en el personaje de Gloria Estefan, estuvo fenomenal. Yo ella me mudo a Nueva York y audiciono para cuanta obra de teatro musical hay. Muy creíble su personaje de Gloria, excelente su voz y su inglés ni se diga. Sé que ella quiere grabar y cantar, pero Rita Moreno hizo su carrera en el teatro musical; es una gran estrella y ha ganado los premios más importantes. Yo Denise pensaría en Broadway y me quedo con el canto. Ya lo vimos cuando hizo en “Mamma Mia!”, obra que salvó. ¿Qué más tiene que probarle a quién? Como dicen los españoles, “The it girl” del teatro.

Desde su gran carisma, sus movimientos escénicos, su alegría, sonrisa y su voz... lo tiene todo. ¡Ah!, y creo que está más flaca que cuando compitió en Miss Universe. Hello, gracias.

Pero claro, Denise es increíble. Hay ocasiones que le he dado recomendaciones y no me ha hecho caso. No sería la primera vez. Lo tiene todo…pero con ella… such is life!.

Debe pensarlo bien, no es mala idea y ahora que no tiene novio… no hay quien la amarre a la Isla. Y no es lo mismo cuando vivió en Nueva York como Miss Universe, a mudarse ahora como estrella del teatro musical más importante del mundo. Ya veremos.

Bueno, y debo mencionar a Eddie Noel Rodríguez, quien estuvo muy bien como Emilio Estefan, aunque me quedé esperando las gafas oscuras que usaba el productor todo el tiempo en Miami Sound Machine, antes que Gloria fuera una gran estrella.

El elenco de Puerto Rico, todos los actores, actrices y músicos, dieron el máximo. Los aplausos para Marian Pabón, demostraron el cariño que le tiene el público. A todo el elenco de “On Your Feet!” lo aplaudimos de pie, no tan solo por la historia de superación de latinos conquistando Estados Unidos como Emilio y Gloria, sino a los artistas que personificaron a unos amigos increíbles que con su talento nos conquistaron el pasado domingo… no empece los problemas técnicos. ¡Bravo!