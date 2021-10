Desde que Elmer Figueroa, conocido artísticamente como Chayanne, era parte del grupo Los Chicos, siempre ha tenido una habilidad para zafarse y dejar a un lado los comentarios y su vida personal, que es la envidia de algunos artistas.

Cuando abandonó Los Chicos, en una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados en Miramar, anunció que estaba por decidir si lo manejaría Ángelo Medina o el también promotor, Gustavo Sánchez. Fue con este último que creció, viajó a México, Centroamérica y España, pero cuidando celosamente su hermética vida privada. Cuando se casó con Marilisa Maronesse, fueron muy pocos lo que lo supieron, y cuando llegaban al Hilton, en Puerto Rico no se les veía juntos.

Daba la imagen de soltero. En 1993, cuando iba a filmar la película Linda Sara junto a Dayanara Torres, por unas fotos se corrió el rumor de que estaban juntos. Pero todo fue por la promoción de la película. A Chayanne no le gustan los chismes, ni los crea, ni los fomenta y se aleja a kilómetros cuando los ve venir.

Por eso tanta gente está sorprendida de que aparezca su nombre en la investigación llamada Pandora Papers, junto al nombre de su esposa y de su cuñada, Anna Maronesse, madre de la influencer Lele Pons, novia del reguetonero Guaynaa.

Así que no sabemos cuánto dinero supuestamente movieron, si movieron, en dos corporaciones y si Chayanne sabía de los supuestos millones. Se alega que él ha ganado más de $40 millones trabajando.

En un torneo de Golf en Río Mar, le pregunté dónde pasaría las vacaciones de verano y me contest: “Vamos a Italia. La familia de ella (de Marilisa) tiene un sitio allá y la familia es muy unida”. Después me enteré que tenían varias propiedades allá y la familia de ella tenía varias empresas. Que recuerde es la única vez que habló de su familia y, prácticamente, no dijo nada.

¿Que no pagó impuestos en Puerto Rico? Señores, él no vive aquí y debe pagar impuestos en Miami. Lo más curioso es que como él cela tanto su vida y todo es hermetismo, nadie esperaba algo así. En su oficina impera el silencio, nadie hablará sobre el tema, esperando que todo se olvide rápido. En boca cerrada no entran moscas.

Chayanne debe estar de ataque por la mala impresión que puede dejar el que se le vincule con paraísos fiscales y evasión al pago de impuestos, aunque las corporaciones se disolvieron, según el informe. Pero como diría su gran amigo, Luisito Vigoreaux: “A Chayanne se le perdona todo”. Wao, ya veremos.

Divas contra la violencia

Cuando Aníbal de Gracia, director musical de Batukealo y artífice del grupo Son Divas, creó este concepto, posiblemente no pensó que el mismo serviría para llevar con su música un mensaje en contra de la violencia hacia la mujer.

Desde que se creó este grupo hace varios años, tiene más de 13 chicas que tocan diversos instrumentos y su repertorio incluye salsa, éxitos de discoteca y merengue.

Cada vez que sucede algo con una chica, ya sea que desaparece o pidiendo justicia ante su asesinato, ellas levantan su voz. Esto les ha ganado el respeto, no tan solo cuando están en la tarima, sino fuera de ella. Muy bien por Aníbal, que obviamente no deja su grupo de plena, sino que apoya a unas chicas a empoderarse en la música. Además, el junte entre India y las Divas le valió elogios. Hello, gracias.