Después de una larga espera de un público que se resistió a perder a la lechona asesina, creativo productor Sunshine Logroño volvió a dar vida a su master piece. La noche del miércoles, los cines de San Patricio se llenaron con gente del medio, unos para volver a ver a “Chona, la puerca asesina” y otros para conocerla por primera vez.

Allí estuvo Gilda Santini dándole la mano en todo a su media naranja junto a su equipo de “Pégate”, que llegaron para apoyarla, desde Jailene Cintrón con José, Junior Abrams, Natalia Rivera, Melwin Cedeño, Sugeiri, la productora... en fin, muchos artistas de Wapa.

Oscarito y Jovani Vázquez fueron dos que no quisieron perderse el estreno de la película de Sunshine. ( Stephanie Rojas )

Luisito Vigoreaux, Jacobo Morales con su esposa Blanca, Edgardo Huertas, Silverio Pérez y su esposa Jessica, Oscarito y Milagros celebrando que con una canción de Luis Miguel rompió el molde y esta pegao; y Jorge Hidalgo, presidente de Wapa, también estuvieron apoyando.

Y cómo no… A la premiere de “Chona 2” llegó hasta Jovani Vázquez, el chico más pegado con el café. Me alegro porque lleva años esperando una oportunidad, canta bien y tiene talento. Pero Jovani... disciplina: Enfócate y el mundo es tuyo.

Raymond Gerena fue el “Mr. Escándalo” de la noche. Llegó con un set color lila bello. La chaqueta dejaba toda su espalda al descubierto y solo la aguantaba una correa. Si se la quitaban... pues no quiero pensar cómo quedaría.

“Chona” se presentará en Wapa la próxima semana, mientras tanto el público tiene la oportunidad de verla en la gran pantalla de las salas de Caribbean Cinemas. Señores, ¡a respaldar el cine boricua!

Hablando de Wapa, me enteré que en la estación de Guaynabo están haciendo un especial sobre los 70 años de la televisión. Muy bien, ya lo veremos.

Después de una noche divina para Wapa, al otro día los billboards criticaban a “Noticentro” y no quiero pensar que están en contra de Niria Ruiz. Claro, muchos allí hacían lo que querían, pero ella llegó y puso disciplina; amarró a algunos. Eso no le gustó a los aludidos y, claro, a formar pleplé. Ya veremos en qué para…

Se busca directora

La salida de Jenny Suárez como directora de Noticias de TeleOnce dejó a muchos bizcos. Cuando Jenny brincó a TeleOnce llevaba 25 años en Wapa trabajando muy bien y por eso Kike Cruz la recomendó. Pero tener noticias desde las 5:00 a.m., luego al mediodía, por la tarde y por la noche no es fácil. Prácticamente vives en el canal y no tienes ni vida privada. Eso lo he vivido. Es cuesta arriba y montar un grupo totalmente nuevo tampoco es fácil. Hasta ahora lo había logrado.

Pero alguna gente me comentaron que casi todas las noticias eran negativas y eso de noticias ligth o noticias positivas como que no. Pero, ¿quién quiere eso? Así es la alta gerencia, para gustos los colores. ¡Arrozzz...! Dicen que la salida de Jenny no será la única. Ya veremos.

Normando, el chico de los debates

Normando Valentín no tan solo estará en los debates de Wapa y WKAQ 580, sino que ahora también estará en Noti Uno.

El primero de ellos con los candidatos a gobernador del Partido Popular. O sea, será el “chico debate”. En dos radioemisoras que se pelean y se dicen de todo, pero con Normando peaches and cream. Such is life.

Tio Rico…

Dicen que a Jorge Enrique Pagán le dicen el “Tío Rico”. El nuevo presidente del Canal 6 tiene el dinero que nunca le dieron a Erick Delgado. Por ello ahora puede hacer lo que quiera. Muchos insisten en que el escogido de Manolo Cidre, secretario de Desarrollo Económico, no tiene experiencia en televisión educativa, pero con dinero se logran cosas maravillosas.

Así que veremos si Jorge decide ponerle el cascabel al gato y elimina el Taller Dramático Lucy Boscana, pues allí todo el mundo sabe que los actores no hacen nada y muchos viven en Florida. No leen ni un libreto, pero cobran como si estuvieran trabajando.