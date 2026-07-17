A la verdad que cuando no hay noticias, algunos se las inventan… y a largo plazo éstas se los llevan enredados a ellos mismos. Yes.

Desde que Clarissa Molina ganó Nuestra Belleza Latina, la dominicana ha tenido varios amores. Inclusive, se dijo que se casaría con el boricua Vicente Saavedra, ex de Linette Chico. Sin embargo, eso quedó en nada. Después que ella tenía sortija de compromiso y dicen que hasta apartamento nuevo. Y todo se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.

Luego llegó el noviazgo con un magnate de Panamá, donde ella fue como animadora de unos premios. Allí conoció a esta persona y hubo fuego, pero eso también se hizo sal y agua.

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Más reciente le achacaron amores con un ejecutivo televisivo bien, pero bien importante de Univisión, pero nuevamente ella alega que eso no es cierto.

Clarissa ha caído víctima de su propia trampa, pues ella trabaja en un programa de chismes. Así que no se queje que le hagan lo mismo que ella le hace a otra gente. He dicho.

En otras palabras, que ahora llegará Raul de Molina a defenderla y Lilli Estefan ni se diga. Such is life.

Comedias, sí o no

Las famosas comedias que espera presentar Wapa TV en algún momento de 2026 están en veremos o, por lo menos, no se han aprobado finalmente.

La comedia producida por Danilo Beauchamp se grabó, pero están esperando el momento correcto para darle el “go”. Creo que hasta que no concluya el programa de baile allí no cambiará nada.

Y la comedia de Gilda Santini y Sunshine Logroño también está encaminada. En su caso no necesitan ni escenografía, pues será toda en exteriores y se está grabado un primer capítulo.

Lo curioso es que Raymond Arrieta se ha llevado a medio mundo para sus programas y realmente lo que queda de actores de comedia es muy poco.

¡Ah! Y ahora es Sara Jarque la que se ríe en las comedias; Lizmarie Quintana tiene un doctorado en risómetro. Y ojo con las comedias de personas en silla de ruedas. Eso no es cómico.

Volviendo a Wapa, veremos cuál comedia se queda pues cada cual tiene su tribu y no creo que se junten para nada. Wao. Hello, gracias.

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Por Venezuela

Varios artistas cristianos cantan este próximo domingo por Venezuela. La actividad “Unidos por Venezuela” reunirá a una serie de cantantes cristianos como Lourdes Toledo y Alex D’Castro, que por cierto estará en el Centro de Bellas Artes en octubre.

Me encontré con Alex y, de hecho, conversamos sobre la situación en Venezuela. Axel viajó mucho a ese país con la orquesta y sus canciones eran interpretadas en ese país.

La actividad será en el Capitolio. En el caso del recogido de dinero y ayuda para Venezuela se informó que será el padre Kike quien tendrá a su cargo la entrega de ayuda.

Hasta ahora, con excepción del avión de Uruguay que no querían dejar entrar, la realidad es que muchos países se han identificado abiertamente con los venezolanos ante el dolor de perderlo todo. Hoy por ti y mañana por mí. Wao.