La situación del Instituto de Cultura no tan solo está color de hormiga brava, sino que uno al recibir tantos comunicados de prensa que han enviado en las últimas semanas expresando la gran obra que han hecho piensa que hay algo raro... A tomates no huele.

Con la llegada del director Carlos Ruiz -nombrado por la Junta a petición del Dr. Ricardo Roselló-, el ICP cambió. Antes había más artistas y más producciones que trabajaban con el ICP. Después de los huracanes y el COVID como que todo cambio. Y aprovecharon esto para prácticamente hacer ellos su grupeche.

El presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, ha dicho que investigan al Instituto, pues tiene interés que pase al DDEC por la cantidad de facilidades que tiene y no se han aprovechado, además para mejorar la economía de los artistas con más facilidades para trabajar.

Tuve la oportunidad de entrevistarlo y me habló de una lista de museos, edificios históricos y otras áreas que pueden ser utilizadas por la gente que hace teatro y actividades culturales, pero actualmente no las pueden usar por el estado de deterioro en que están.

Bueno, ya usted sabe. Solo basta ver la fachada del Instituto en el Viejo San Juan para saber que aunque es un edificio histórico y hay que seguir reglas para repararlo, la realidad es que está hecho un desastre. La verja de la entrada está parcialmente en el piso, no sirve, y los escalones de la entrada andan en las mismas. Parece que hace años que a alguien allí dentro se le olvidó que hay algo que se llama pintura o que hay gente que hace rejas. Ciertamente, si nos dejamos llevar por la imagen del edificio del ICP, pues la cultura está en su más bajo nivel.

No basta con adjudicarse que más de 35 mil niños participan de eventos culturales en la Isla. La realidad es que aunque pudieran recibir fondos del Instituto, no es esta agencia la que trabaja con estos niños, son las escuelas, instituciones sin fines de lucro y otra serie de agencias. Esa es la verdad.

Thomas Rivera Schatz me dijo que de por lo menos 11 museos, nueve no están siendo utilizados. Me habló de entregar los mismos a instituciones que aprovechen las estructuras o que el Instituto mismo trabajara en rehabilitarlos para ponerlos a funcionar. Muy bien.

En esa “redada” de museos sin usar o mal utilizados están e Guaynabo los de los Autos, el de la Música, que nunca lo acabaron, y hasta el Museo del Deporte que no es una sombra de cuando Héctor O’Neill era alcalde. Y las esculturas ni se diga, llenas de moho. Con $100 compran una paila y las pintan.

Ah y ni se diga otras instituciones que posee el ICP, que tampoco le están sacado provecho.

Hay que saber dónde y cómo se invierte el dinero del ICP, pues por lo que me han dicho hay un grupeche -que siempre son los mismos- y como en todos lados si tienes padrinos te bautizas y parece que hay buenos ahijados.

La comparecencia de Carlos Ruiz al Senado será interesante, pues por los datos que me dio el senador hay cosas que saldrán a la luz pública y lo que se quiere es aprovechar al máximo cada facilidad que hasta ahora ni ha sido prioridad en sus planes para restaurarlos. Ah, ¿que FEMA no ha aprobado los chavos? Ummm...

Así que habrá que coger palco para esa vista. Carlos Ruiz ya ha dicho que está listo. Ojalá y la televisen, pues están reclutando artistas que guisan en el ICP para sentarse como público en el salón donde serán las vistas. Que bello es todo. Así que la vista podría ser la nueva obra de teatro titulada “Buscando la cultura o la cultureta”. Hello, gracias.

Busquen un techo

Flojo, flojo. “La casa de los famosos VIP” está más lenta que un suero de brea. No hay pasión ni alegría, sí hay “chusmerías” o hasta momentos impactantes como que falta gente que puedan darle sabor. Si no mejora se estrellará. Después que la “casa” anterior le comió los dulces a Univisión en Estados Unidos con su rating no creo que puedan seguir en ese tren. Ya veremos, pues ni Laura Bozzo ni Lupillo o hasta Niurka han dado indicios hasta ahora de problemáticos, cuando todos sabemos cómo son ellos. Creo que le estarán dando agua a mi plin para que se comporten. Pero mientras sea tan lento hay otras alternativas en la televisión. Ya usted sabe.