El animador Ramón “Gato” Gómez no jugará baloncesto esta temporada con el equipo de Carolina, pero estará en transmisiones de radio y televisión, pues Telemundo es el canal del Baloncesto Superior Nacional este año nuevamente.

“Estaré en la cancha con Carolina, del otro lado en transmisiones de radio, televisión y plataformas. Con el programa de lunes a viernes el tener que practicar y los juegos hasta tarde, ya sabes. Pero entrevistas y narrar requiere menor esfuerzo físico”, aseveró.

En febrero cumplió un año en Telemundo, en el programa “Hoy día Puerto Rico”, junto a Ivonne Orsini, y no se arrepiente del salto.

PUBLICIDAD

“El programa cada vez tiene más variedad, más alternativas para el televidente y secciones muy buenas. Desde nuevas trucos para ahorrar dinero al remodelar, o agro chic con Perla Sofía. Estoy contento pues Ivonne Orsini es mi hermana. Primero nos conocimos por el deporte, luego en las pasarelas y ambos estuvimos en Wapa. El brinco a Telemundo lo dimos juntos, estamos contentos y agradecidos al presidente José Cancela quien tuvo la visión de unirnos en el programa”, señala.

Sobre amores dice: “Mi corazón está bien contento, feliz, como un gato con dos rabos. Imagínate ella es ponceña (igual que el) y se llama Paola Carolina. Comenzamos a vernos en actividades donde animamos la actividad y así llegó el amor que estamos disfrutando”.

Y de una posible boda indica: “No por ahora; las campanas no tocarán, pero sigo diciéndote que en el amor estoy como un gato con dos rabos, muy, muy feliz”.

Así que la próxima vez que vea un gato, fíjese bien, a ver si tiene uno o dos rabos. Estos últimos, según “Gato” Gómez, son los más felices y enamorados, igual que él. Hello, gracias.

Rompe récord Pablo Montero

El actor y cantante Pablo Montero vive uno de sus mejores momentos al estelarizar la biografía de Vicente Fernández en la serie “El último rey”. Don Vicente fue uno de los cantantes de rancheras más importantes del mundo y en su país natal, México, lo idolatraban.

La primera parte de la serie consta de 10 capítulos. Según la información provista por Televisa, más de 33 millones de televidentes sintonizaron la primera parte. A raíz del super éxito, viene una segunda temporada producida nuevamente por Juan Osorio, el ex de Niurka Marcos.

PUBLICIDAD

Pablo tiene la oportunidad de su vida con este trabajo actoral, pues entre sus problemas de drogas, alcohol, agresiones y líos con su esposa por la custodia de sus hijas, ha tenido que cambiar drásticamente. Así que ahora suma a su repertorio la música de la serie.

La caracterización de Vicente Fernández le llevó a aumentar de peso y dejarse el famoso bigote del padre de Alejandro Fernández. De hecho, el maquillaje que le han hecho es muy bueno y se parece mucho a don Vicente.

La familia Fernández ha entablado una acción legal contra Televisa, ya que la historia que están usando no es la biografía autorizada y quieren quitar algunas cosas con las cuales no están de acuerdo. Pero los tribunales no han decidido y cuando vengan a ver ya habrán producido la segunda parte. Hello, gracias.

¿Paquita y Daddy Yankee?

Aunque asegura no saber ninguna de sus canciones, vi una entrevista de Paquita la del Barrio en la que dice que Daddy Yankee la invitó a cantar juntos en su gira de despedida. Ella será una de las artistas invitadas. Es raro que no haya escuchado nada del “Big Boss”, por lo menos fue honesta. Lo menos que puede hacer antes de conocer al Daddy es escuchar “Dura” o que Que tire pa’ lante. Que en eso de tirar… ella sí sabe. ¿O será que cantará “Rata inmunda” en reguetón? Ya veremos.