La telenovela turca “Kara Par Ask” (Dinero sucio), producción con visos de “Cuna de lobos”, no deja de recordarnos la situación que se ventila entre Daddy Yankee, Mireddys González y ahora su nuevo actor: Rafy Pina, a quien el artista ha señalado directamente como alguien que supuestamente recibió $27 millones aunque estaba en la cárcel y no trabajó en su gira.

Y al ventilarse públicamente la cantidad de dinero que se reclaman no podemos dejar de recordar la que se armó cuando el nombre de Daddy Yankee salió a relucir luego de que un periodista alemán conjuntamente con el Consorcio de Periodistas Europeos encontraron el escándalo más grande de lavado de dinero en paraísos fiscales.

La lista de implicados incluía a personalidades y políticos que alegadamente utilizaron, entre otros, el paraíso fiscal de Panamá, y el nombre de Daddy salió a relucir. Las informaciones decían que supuestamente tenía dinero en Panamá bajo los llamados “Panamá Papers”, el escándalo financiero más grande del mundo. En Panamá, el bufete de abogados Mossack Fonseca llegó a crear más de 250,000 sociedades para esconder dinero por sobornos, drogas, pagos por debajo de la mesa o evasión fiscal.

Daddy era uno más en la lista, donde estaban políticos de diversas nacionalidades (como el expresidente de Ucrania, el ex primer ministro de Inglaterra y personalidades conocidas).

Helga García, la relacionista de Daddy en la época desmintió que Ramón Ayala Rodríguez (nombre del cantante) tuviera dinero allí: “Rechazamos cualquier vínculo de nuestro cliente con esta investigación periodística. Es falso que tengamos alguna relación con el bufete Mossack Fonseca, ni directa, ni indirectamente”, se publicó.

Sin embargo, los periodistas identificaron a la firma Arion Investment como compañía vinculada a un concierto del artista en Perú y los abogados eran Jurgen Mossack y Ramón Fonseca. El dinero devengado por ese concierto fue transferido a Panamá, pero en Puerto Rico aparecía mucho menos dinero ganado, según documentos de esos periodistas reseñados en aquel momento.

El escándalo se convirtió en una película basada en algunos de los hechos de la situación bajo el título de “The Laundromat” (La lavandería), protagonizada por Meryl Streep, Antonio Banderas y Sharon Stone.

La idea detrás del esquema era que un bufete de abogados registraba una corporación en Panamá y ocultaba la identidad de los propietarios de las cuentas y el dinero. Por eso es que sale el mote de “laundry”. Los abogados implicados, Mossack y Fonseca, cerraron sus oficinas después que trascendió el escándalo.

Hablamos con Marlon

Marlon Fernández, ganador de la tercera edición de “Objetivo fama”, sigue haciendo presentaciones en Estados Unidos, donde reside. Acaba de presentarse en República Dominicana y en los próximos meses viaja a España y a las Islas Canarias. Además, se presenta mensualmente con su salsa en el Patio de Robertito en Miami.

En los pasados meses escuchamos colaboraciones con Farruko y está trabajando en la mezcla y masterización de dos temas que saldrán próximamente. Con él hablamos a la luz del anuncio del regreso de la competencia de canto, muchos años después.

¿Como te preparaste para “Objetivo fama”?, le preguntamos.

“Desde adolescente me decían que tenía que ir a Puerto Rico por mi salsa. Yo estaba cantando mucho en los días previos a la audición y la hice ronco. En la audición me encontré con Gabriel Ferri y me dijo toma mucha agua y no hables. Participé en tres audiciones el mismo día y me seleccionaron. Al principio los participantes me decían que yo ganaría, pero después vi cambios en algunos y los chistes que hacían los canalice concentrándome en trabajar para ganar. Elio y Gustavo me apoyaron mucho y me daban ánimo”, recordó.

Pero Marlon no tan solo ganó el primer lugar de la tercera edición de “Objetivo fama”, sino que una boricua le robó su corazón. Sus hijos Estefanía, de 15 años, y Marlon, de 9, son su gran orgullo.

“Valió la pena llegar a Puerto Rico, participar en ‘Objetivo fama’ y conocer a quienes serían mi familia. Estoy feliz de tener una carrera en este medio y con Dios por delante disfrutar de mis cosas y mi familia. Espero ir a Puerto Rico al programa. Para mí, Puerto Rico es muy importante desde que lo pisé por primera vez”, concluyó.