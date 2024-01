El nuevo programa de TeleOnce animado por Adamari López, “¿Quién caerá?”, no está hecho para el mercado boricua y se entiende. Es un espacio de la cadena y será para Estados Unidos, pero para aquí... no way.

Para comenzar es un programa de contestar trivias rápidamente y hay que tener cerebro para participar, no es fácil. En una ocasión, Tony Mojena trajo a Puerto Rico un programa en el que la gente debía tener cerebro, ser inteligente para contestar y se le hizo cuesta arriba conseguir buenos participantes, con todo y que era dinero lo que ganaban.

No es lo mismo participantes que están acostumbrados a ir a programas tipo “La Bóveda” que a programas que te pongan a pensar. O sea, no es lo mismo con flauta que con violín.

Eso es bueno, agudiza la inteligencia, pero no hay muchos que lleguen a ganar. Por ser los primeros programas hay que darle el beneficio a Adamari, del que todavía no se acostumbra, pero la vi muy rígida y le falta chispa.

Uno de los renglones es buscar sinónimos y hay palabras que en otros países no son sinónimos, así que habrá que preguntar en qué país son sinónimos. Otro de los problemas es que no es lo mismo si se hace en Uruguay o en México, y muchos de los sinónimos como que no cuadraron.

El chiste de que los concursante desaparezcan y caigan en un hoyo cuando pierden pronto se le acabara, pues por ahora es novedad.

Que su gente la vende como la carismática y querida animadora Adamari López... Bueno, siempre hemos sabido que ella tiene en Miami un grupeche que la defiende contra viento y marea. Ella les responde dándole las noticias exclusivas de su carrera y esos son los mismos que dicen que han hecho encuestas y que todo el mundo adora el programa. Ujum ¿En serio?

Que bueno que tenga trabajo y que diga que a fin de mes hará un programa con Chiquibaby, pero realmente eso de animar un programa de juegos como que no le va. Mire pescao.

Se los dije

Confirmada mi columna del lunes, donde dije los cambios de radio. El único que no pude confirmar fue el del profesor Ángel Rosa, pues no había firmado con Uno Radio y había que ver si finalmente le complacían con TODO lo que pidió.

Pero me parece un poco traído por los pelos que las personas que dejó en el 580 a las 2:00 p.m. digan al aire que ellos darán clase de Política 101, pero no aburrida. Umm...

Primero, lo de Política 101 y el salón de clases es de Ángel en su programa. Si lo que vienen es a crear un clon, pues como que no va. Así que, o buscan alguien que no imite, que traiga nuevos análisis de noticias o Ángel se los llevará enredados con todo y “rating”. ¡Ah! Comenzó ayer jueves.

Les dije: es un quítate tú pa’ ponerme yo.

Muy bien por Danna Paola

La actriz Danna Paola rompió las reglas de los que siguen al grupo de cantantes que no importa lo que hagan lo celebran. Danna rompió el patrón al criticar las canciones de doble sentido, de contenido sexual explícito fuerte, falta de respeto y que en sus letras no se respeta a la mujer; al contrario, parece que mientras más bajo mejor.

Es de las pocas actrices jóvenes y exitosas que no se esconde para decir lo que piensa .

Danna Paola no sigue en una fila como todos los demás. La actriz, que ha triunfado no solo en México, sino también en España con las series de Netflix, siempre se ha cuidado mucho.

Su gran preocupación es que la música urbana o hasta música mexicana descienda mucho y que la falta de respeto y la vulgaridad contra la mujer cada día crezca más y se permita y vea como algo natural, no como lo que es: pura vulgaridad.