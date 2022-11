Los que se creen que esto de tener un equipo de baloncesto, béisbol y ganar mucho dinero entre auspicios y boletos es fácil… están lejos de la verdad.

Por experiencia con mi hermano José Ángel “Chiro” Cangiano, que fue dueño de equipos de baloncesto, béisbol y hasta volleyball, sé que no es tan fiero el león como lo pintan, ni los chavos... ni el banco.

Recuerdo a Reinaldo “Poto” Paniagua, ex secretario de Estado, quejándose que los deportistas eran difíciles y pedían mucho dinero por jugar. O recuerdo a mi amigo Salvi Vilella, ejecutivo licorero, cuando fue el jefe máximo de los 10 magníficos del baloncesto, tenía que montarlos a todos en primera clase o no iban al torneo. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Más cerca, el productor Ángelo Medina dijo basta cuando vio que lo que ganaba con sus artistas se iba en los jugadores. Así mismo. O mi querido abogado Edwin Prado, que pensó que trabajar con deportistas era más fácil que con reguetoneros y, finalmente, encontró que los urbanos están en kínder garden comparado con los deportistas.

A menos que conozcas demasiado bien el negocio, todo será muy difícil y muchos de ellos tiene la frase que dice: “por pedir nadie se ha muerto” o “pide que hay”.

José Gazmey, padre de Anuell AA, quiere comprar un equipo, pero muy pronto se dará cuenta que es mejor producir discos para artistas, como hacía en Sony, que meterse a deportista. Hello.

Mientras, vamos a sentarnos a ver de los que han llegado, quién se queda y quién se va. Si es para ganar dinero… mal los veo. Buena suerte.

Man of La Mancha

A tono con los sueños imposibles, regresa “el Hombre de La Mancha”.

“La obra es uno de los musicales más bellos que hay; lo inmortalizó el puertorriqueño José Ferrer. Lo vi por primera vez en Broadway y pensé que era una maravilla de obra. Para los jóvenes que tienen que leer la obra, la van a ver completa en un escenario con un montaje espectacular”, expresó monseñor Willie Peña, creador de tantas producciones exitosas.

La idea al presentar el musical en español es tocar la fibra de la transformación personal. La obra se presentará del 3 al 18 de diciembre en la sala René Marqués de Bellas Artes.

PUBLICIDAD

Para monseñor Willie Peña el presentar “Man of La Mancha” tiene que ver mucho con el momento en que estamos viviendo en Puerto Rico, con gente muy preocupada y sin ánimo.

“Viene como anillo al dedo. Don Quijote que sueña con lo que parece imposible se encuentra con una dama en la taberna y comienza la transformación y restauración, haciendo de un sueño imposible, posible. Nada es imposible para Dios”, asegura.

El musical se presentó en Puerto Rico en el 2008. Miguel Marrero vuelve a ser Don Quijote y Gladys Rodriguez Olleros en el papel de Dulcinea. Sancho Panza lo interpretara César de León y la dirección estará a cargo del galardonado director Gilberto Valenzuela.

La orquesta de 17 músicos estará dirigida por Jan Rivera y será un montaje especial.

“Puerto Rico va a ver algo que no vemos frecuentemente y los estudiantes de escuela superior tendrán la ventaja de ver la obra. Al hacer buen teatro estarán viendo lo que van a tener que leer como estudiantes”, concluyó monseñor Peña.

Los boletos ya están a la venta en Bellas Artes y Ticket Center.