Quizás usted piense que a Luis Tomás Fontánez Morales, el nuevo integrante de la ganga de “Mr. Cash”, le dicen Finito por una especie de bullying. Pero nada que ver.

Según me contó, su apodo ni tiene que ver con bullying y mucho menos tratando de que llamara la atención o burlándose de su peso.

“Cuando era muchacho, estábamos por Naguabo en el área este de Puerto Rico, en un lugar donde se hacen carreras de autos. Estaba junto a unos amigos en un auto Toyota que estaba bastante matao. Inclusive la puerta del pasajero no cerraba, le pusimos unos tornillos para aguantarla y ni modo el poderla abrir. Mientras nosotros estábamos en el auto y viendo si se podía hacer una carrera, notamos que venía la Policía. El auto no estaba en condiciones de estar en la carretera. Así que decidimos salir del mismo y correr. ¡Ah!, pero yo estaba en el asiento del pasajero y la puerta, como te dije, estaba aguantaba solo con tornillos y no abría. De momento se me ocurrió bajar el cristal y salir por el hueco del cristal. Dicho y hecho. Salí por el hueco del cristal y uno de los panas me dice: ‘Chico, tú eres finito, saliste por ese hueco. Es más ahora tú eres Finito’. El bautismo fue muy bueno, pues todo el mundo me conoce por Finito y no he recibido bullying, no me molesta para nada”.

¿Y qué paso con los policías?, le preguntamos.

“Nada, pues no estábamos haciendo nada malo”.

Para Finito, esta nueva etapa en la televisión en TeleOnce es de aprendizaje. Este llevaba varios años trabajando con Alex DJ y ahora es otra cosa, nuevos juegos y más rápido.

“Me estoy acostumbrando al cambio, tengo más participación y la gente me lo dice en el estudio y en la calle que hice bien en mudarme. Estoy agradecido del público. Estoy muy contento con los cambios positivos en mi carrera”.

Éxito a Finito que sabemos todo lo que ha luchado. Pa’ lante.

¿Envenenado a propósito?

Bueno, hace algunos días mi amiga, la periodista Paty Chapoy en “Ventaneando” dijo que supuestamente alguien había intentado envenenar a Jorge Reynoso, el esposo de Noelia.

Según la información, estaban quedándose en el hotel Beverly Hilton y se comió una manzana envenenada. Se puso muy mal y llamaron a una ambulancia para trasladarlo a un hospital de Los Ángeles. De camino, lo tuvieron que revivir.

Reynoso dio su versión de lo que pasó, indicando que habían recibido una bandeja de frutas pero sin tarjeta alguna. O sea, no sabían quién la había enviado. Él se comió la manzana y comenzó a sentirse mal. Noelia tocó una pera y de inmediato sintió una molestia en las manos. Se lavó las manos y mejoró. Luego volvió a tocarla cuando se iba a comer unas tiras de pollo y le pasó lo mismo. A ella la atendió un médico, pero Reynoso terminó en el hospital.

El productor aseguró: “Esto no es para mí, no se trata de Jorge Reynoso es para uno o los dos”.

Supuestamente su empresa de tecnología está en una situación crítica con los cambios de Twitter. Aseguró, además, que Noelia es una persona de alto riesgo para el gobierno de Estados Unidos, es de alto perfil y por ello el FBI está investigando lo que sucedió. Según esto ellos deberán tener más cuidado de ahora en adelante.

Él permaneció en el hospital y supuestamente las frutas tenían algún tipo de pesticida. ¿O fue que quien hizo la bandeja de frutas no las lavó bien?

Ya veremos qué dice el FBI por ser Noelia una persona de alto riesgo. Hello, gracias.