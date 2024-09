La supuesta separación de la influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa ha tomado a medio mundo por sorpresa, desde Miami -donde residen- hasta Italia, donde estaba la venezolana.

Cada vez que alguien deja de seguir a su marido, a su novia o a alguien con quien esté sentimentalmente ligado, eso es como la señal de que algo anda mal o está pasando al raro entre ellos, que como parte de su trabajo tienen que “ventanear” todo lo que puedan sobre su vida y lo que no es su vida.

Pero así se gana la vida Lele. Primero su noviazgo y después la boda con Jean Carlos Santiago -conocido artísticamente como Guaynaa-, todo ha estado en las redes y por eso le pagan.

A la boda asistieron muchísimas celebridades y fue todo un acontecimiento. Pero contrario a Guaynaa, Lele siempre ha publicado sus cosas. Bueno, inclusive hasta las cirugías plásticas que se las hizo un médico de Nueva York y la clínica donde opera salieron públicamente. Algo así como lo que está haciendo Madison Anderson de intercambio en los lugares que se hospeda o recibe servicios.

Pero Lele tiene muchos fans alrededor del mundo, así que fue una buena promoción.

Volviendo a Guaynaa, desde que arrancó su carrera estuvo bien, no ha creado ni tenido problemas, manteniendo una carrera limpia. De hecho, Chayanne es uno de sus mejores consejeros.

Todavía muchos se preguntan cuándo y dónde se casó Chayanne. La familia de la esposa del divo, ni su manejador en ese momento, querían que se supiera nada y lo consiguieron. Pero la sobrina hizo tremendo show.

Pero volviendo a Lele, ella es sobrina de Marelisa, la esposa de Chayanne y eso también le ayuda para su trabajo.

Una persona muy allegada a ella alega que actualmente Guaynaa no tiene tanta publicidad ni popularidad como ella, no hace tantos shows y que siente que no es lo mismo como cuando eran novios, que él tenía muchos guisos.

Umm... lo que se dice es que lo mínimo que cobraba por show era entre $175,000 a $300,000, más los gastos de traslados. Su equipo de manejo era muy profesional, pero mientras algunos de los cantantes urbanos conseguían guisos en las galas en Europa, especialmente España, Guayna no tuvo suerte. Tanto el tema “Rebota” como “María” fueron éxitos y luego el dúo con Lele, con la canción “Se te nota”, pero eso ya pasó.

Según Lele fue la que anunció el noviazgo, ahora es ella quien ha dado las señales de separación y con un grupeche que amigas anda de vacaciones en Italia, lugar de donde su familia es oriunda por parte de madre. Así que es un país que Lele conoce y por las fotos se ve contenta. Ya veremos si dicen “se nos rompió el amor de tanto usarlo” o hay “come back”. Todo es cuestión de esperar.

Una pena pues hacían una pareja divina.

Vuelve Charytín

La cantante aparece en varios comerciales anunciando su participación en la película “Perdiendo el juicio”, en la cual también actúa su hijo Shalim y Clarissa Molina. Así que la Chary vuelve por sus fueros en uno de los medios que más le gusta. Ya veremos cómo le va a esta producción hecha en República Dominicana, donde le han podido sacar partido al dinero que asignó el gobierno del presidente Luis Abinader para impulsar el trabajo en esa industria. Igual que aquí... ¡ujum!

Tuvo que pagar

Cuando uno firma un contrato, sobre todo como cantante urbano, hay que leer bien las letras pequeñas y no dejarse llevar por la emoción.

Me dicen que luego de que Rauw Alejandro contrató unos contables y abogados para ver en detalle qué podía hacer cuando decidió romper el contrato de manejo se hizo la auditoría y se dio cuenta que tenía que pagar una suma bastante alta, de la que al principio se negaba.

Pero tuvo que pagar. Así que podríamos decir que quizás fue por lana y salió trasquilado. O mejor dicho, se hizo justicia según el contrato. Hello, gracias.