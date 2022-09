Cristine D’Clario regresa en grande a Puerto Rico luego de cuatro años en los que la pandemia la mantuvo en su casa en Texas. La cantante dialogó con Primera Hora horas antes de celebrar ayer su cumpleaños 40 y de llegar a reunirse con un grupo de amigos y colegas de todo el mundo que viajaron a celebrar y que se unieron luego de la pandemia; o como ella dice: “salimos del encierro”.

“Estoy tan emocionada de regresar a Puerto Rico, cantarle a mi gente, y se me eriza la piel cuando te lo digo. Es apremiante que llegue a Puerto Rico a cantar después de situaciones de salud, de mi post partum. En fin, que ahora podemos disfrutar mejor con mis canciones, nuevas y distintas. El espectáculo es nuevo, hecho para este momento, para todos, para el corazón acongojado que sé que lo tienen muchos actualmente y para los que tienen esperanza. Tengo muchas historias nuevas que contar, cómo hemos vivido, cómo hemos visto los cambios... Yo he sido bendecida con todo lo que he vivido y poder regresar a cantar con un espectáculo que será complementado con amigos como el grupo venezolano Monte Santo y Travis Joe, para mí es un sueño”.

PUBLICIDAD

Cristine comenzó compitiendo en concursos de canto en la universidad. Desde el primer momento que la vi, cuando apenas tenía 18 años, se notaba que sería una gran estrella, en su caso de la music sacra. A pesar de que sabemos que un sello disquero la quería contratar como baladista, la música sacra siempre fue su norte.

“Paramos los eventos con la situación de la pandemia, pero de momento hace unos meses dijimos, vamos a ver qué sucede si hacemos algunos eventos. De momento no para el teléfono pidiendo conciertos y para contrataciones. Ahora mismo estoy en una gira, que surgió de modo silvestre, no lo buscamos, llegó y eso es una gran señal de que hay que ir a esos lugares a llevar tranquilidad, un mensaje directo de paz y esperanza. Son cuatro décadas de vida, mucho por ver, mucho por contar, que más gente cante y se una a nuestro concierto. Esto es apenas el comienzo de mi gira y sé que para Puerto Rico mis canciones llegarán como un bálsamo que se necesita hoy para la tranquilidad de todos y la felicidad”.

Respecto a su esposo Carlos Cabán, asegura que es su mejor complemento.

“Yo he sido bendecida, estoy con un hombre que me ama, me busca y me da mi lugar como mujer. Carlos complementa mis intereses y cada día trabaja para ser mejor y eso vale oro. Trabaja para amarnos más y me busca la vuelta, como decimos, para estar siempre en armonía. Tú sabes que él es muy gran complemento y te repito soy bendecida”.

PUBLICIDAD

Anoche no tan solo celebró sus 40, sino el haber podido pasar la pandemia y el regreso a su patria en grande el próximo 8 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico, donde su potente y melodiosa voz nos llevará a lo que vivió, pasó y se creció.

Su historia de crecimiento y triunfo, al ser una de las cantantes sacra más jóvenes del mundo, llena de orgullo al país. Such is life.

Maná con la prensa

Maná está a punto de llenar las dos funciones que tiene en la Isla, pues ya hay más de 25,000 boletos vendidos y faltan dos semanas para la presentación, según confirmé con Cesar Sainz.

El productor de espectáculos me indicó que Maná tendrá conferencia de prensa, cosa que hace mucho tiempo no vemos por estos lares, pues ahora con las redes muchos artistas subestiman el poder de una buena entrevista.

Así que veremos a Fher con sus chistes e historias que tanto se disfruta y sobre todo cuando reconoce la importancia de Puerto Rico en su carrera y, sobre todo, Ángelo Medina.

Mientras, los boletos de Isabel Pantoja, la llamada otra reina de España, que se presentará el 20 de noviembre, también se están vendiendo bien. Y, claro, en el caso de Isabel todavía hay gente que piensa que tiene problemas de visa de trabajo, pero eso también está resuelto, según Cesar. Así que si vimos al “Rey”, ahora viene “la otra reina”.